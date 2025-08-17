Ramón Álvarez de Mon a l'estil Roncero contra el Barça: 'El veritablement important...'

LaLiga tot just comença i ja té el seu primer gran debat. El partit entre Mallorca i Barça no només va deixar gols i expulsions, també un vendaval de reaccions a les xarxes socials. Entre elles va destacar la de Ramón Álvarez de Mon, que va utilitzar el sarcasme per comentar la situació. El seu missatge, llançat a Twitter, es va viralitzar ràpidament i va encendre el debat en plena nit futbolística.
El xoc es va desequilibrar abans del descans amb dues expulsions i una jugada que va desfermar protestes. Primer va caure Manu Morlanes, que va rebre dues grogues en tot just mitja hora. Poc després, Muriqi va colpejar amb els tacs a la cara de Joan García i va ser expulsat després de la revisió del VAR.
La tensió va créixer encara més amb el segon gol blaugrana. Ferran Torres va marcar mentre Raíllo seguia estès a la gespa després d'un cop de Lamine Yamal. L'àrbitre Munuera Montero va permetre seguir la jugada i va validar el gol, generant indignació en jugadors locals i també en nombrosos periodistes vinculats al Real Madrid.
El tuit d'Álvarez de Mon i el record del hacker
En aquest ambient carregat va aparèixer la veu de Ramón Álvarez de Mon. “El veritablement important és que el hacker era del Madrid”, va escriure amb to irònic. El missatge va superar ràpidament les 170.000 visualitzacions i es va convertir en un dels més comentats del partit.
La referència al “hacker” no va ser casual. El periodista va recordar la polèmica viscuda aquest estiu amb Chema Alonso. L'especialista en ciberseguretat i reconegut seguidor del Real Madrid va ser nomenat responsable del departament d'Intel·ligència Artificial del Comitè Tècnic d'Àrbitres. La seva arribada va aixecar un enorme rebombori entre el barcelonisme, que va denunciar un possible conflicte d'interessos. Finalment, Alonso va presentar la seva dimissió abans fins i tot que comencés la temporada.
Les respostes al comentari d'Álvarez de Mon van ser immediates. Alguns ho van interpretar com un toc d'humor enmig de la tensió. Altres, però, ho van considerar una provocació innecessària en un context ja caldejat. El que va quedar clar és que l'episodi del “hacker madridista” segueix present a la memòria de l'aficionat culer.
Mentrestant, el Barça es va mostrar molt superior sobre el terreny de joc. L'equip de Hansi Flick va aprofitar l'avantatge numèric i va tancar el xoc amb un 0-3 a Son Moix. Malgrat la claredat del marcador, la conversa posterior es va centrar en les decisions arbitrals i en els missatges de periodistes i aficionats.
El tuit d'Álvarez de Mon exemplifica com en el futbol espanyol cada polèmica va més enllà de la gespa. Les xarxes socials s'han convertit en un segon estadi on els debats s'intensifiquen. La rivalitat entre Barça i Real Madrid hi troba un terreny fèrtil, on una simple frase pot detonar hores de discussió.