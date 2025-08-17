El CTA da el veredicto definitivo sobre el polémico gol del Barça: 'Munuera debió...'

El arranque de LaLiga no ha tardado en dejar su primera gran controversia arbitral. El encuentro entre Mallorca y Barça terminó con triunfo azulgrana, pero el debate no se apaga. La acción que precedió al segundo gol culé, obra de Ferran Torres, sigue generando análisis y comentarios. Ahora ha sido el propio Comité Técnico de Árbitros quien ha dado su versión definitiva sobre lo ocurrido en Son Moix.

El Barça marcó mientras Raíllo estaba tendido en el césped

Todo sucedió en la primera parte, cuando un disparo de Lamine Yamal impactó con fuerza en la cabeza de Raíllo. El central del Mallorca cayó al suelo y varios jugadores esperaban que el árbitro, José Luis Munuera Montero, interrumpiera el juego. Sin embargo, el colegiado permitió que la jugada continuara y Ferran Torres marcó el 0-2. La acción generó protestas inmediatas en el estadio y posteriormente en redes sociales, donde periodistas y aficionados cuestionaron la decisión.

El Comité ha reconocido ahora que Munuera tuvo tiempo y oportunidad para detener el partido, especialmente con el balón en el aire. Además, señalan un detalle concreto: el colegiado se llevó el silbato a la boca durante varios segundos sin llegar a pitar, lo que pudo confundir a los futbolistas. Esta circunstancia, según el nuevo CTA, refuerza la idea de que el gol debió ser anulado.

| @MovistarPlus

Otro veredicto reciente: la expulsión de Muriqi fue correcta

En este sentido, el portal Archivo VAR también difundió la revisión realizada sobre la durísima entrada de Vedat Muriqi a Joan García. En esa jugada, el delantero kosovar recibió inicialmente amarilla, pero el VAR recomendó a Munuera revisar la acción en el monitor. Tras observarla, el colegiado cambió la sanción y mostró la roja directa.

En este caso, se ha respaldado la decisión final y se ha considerado que la expulsión fue totalmente justificada. La plancha de Muriqi a la altura de la cara del guardameta azulgrana se calificó como una acción temeraria, poniendo en riesgo la integridad. La imagen de Joan García con la marca del golpe reforzó aún más la contundencia de la decisión.

Un inicio de temporada cargado de polémicas

Con estas polémicas arbitrales sobre la mesa, el estreno liguero queda inevitablemente marcado por el debate. El Barça mostró superioridad en el campo y se llevó un claro 0-3 de Son Moix, pero la conversación posterior giró más en torno a los árbitros que al rendimiento deportivo.

La declaración del Comité, reconociendo que Munuera debió parar el juego en la acción de Raíllo, abre un nuevo capítulo en el eterno debate sobre el arbitraje español. Lo cierto es que la temporada acaba de comenzar y ya hay episodios que seguirán siendo recordados durante semanas.