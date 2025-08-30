Comunicat urgent del Barça per les molèsties de Gavi al genoll

Salten les alarmes al Barça pel genoll dret de Gavi. No és una articulació qualsevol per al migcampista, ni per al cos mèdic. El novembre de 2023 va patir una ruptura completa del lligament encreuat dret i una lesió meniscal associada. Va ser operat i va tornar onze mesos després, amb càrrega progressiva durant la 24/25. El procés va incloure sutura meniscal i una rehabilitació amb terminis estrictes.
Un malson que semblava quedar enrere... fins ahir. El futbolista de Los Palacios va haver d'abandonar l'entrenament per molèsties en aquesta zona. Hores després, el Barça ha emès un comunicat mèdic per frenar l'especulació.
Gavi pateix molèsties al genoll dret, és baixa davant el Rayo i queda pendent. La disponibilitat futura dependrà de la seva evolució i de proves que encara falten. Unes proves que es faran entre avui i demà. La compareixença de Hansi Flick prevista per avui hauria d'ampliar detalls, tot i que la prudència marcarà el discurs. També és molt possible que Luis de la Fuente el desconvoqui per als partits de la selecció espanyola contra Bulgària i Turquia.
Diagnòstic per tancar: menisc i genoll inflamat, proves en 24–48 hores
Les primeres informacions apunten al menisc de la mateixa cama, amb una inflamació important. El club esperarà que baixi l'hematoma abans de fer les proves d'imatge. Al club hi ha preocupació per tractar-se del genoll operat fa dos anys.
Què perd Flick sense Gavi i qui pot entrar
L'absència redueix pressió, energia i lectura agressiva de segona jugada al mig del camp. La seva agressivitat per temporitzar transicions ha protegit Cubarsí i Koundé en sortides rivals. El tècnic pot mantenir el 4-2-3-1 amb Pedri i Casadó com a base del doble pivot.
Una altra opció col·loca Fermín per dins, amb Olmo entre línies i Ferran atacant intervals. Amb Ter Stegen lesionat de llarga durada per l'esquena, la infermeria guanya un cas sensible.
Les seves xifres 24/25
Gavi va completar 26 partits de Lliga la 24/25, amb 1.083 minuts, un gol i una assistència. A la Champions va jugar deu partits i 299 minuts; a la Copa, quatre partits i un gol. A la Supercopa va disputar dos enfrontaments, amb un gol, dues assistències i 132 minuts. Amb aquest volum, Gavi va tancar curs de readaptació, útil per mesurar càrregues actuals. Aquesta temporada ha disputat els dos partits de Lliga fent una assistència.
El soroll extradeportiu amb Fermín: el que sabem
Durant l'agost van circular rumors sobre un distanciament entre Gavi i Fermín López. Alguns mitjans ho van vincular a les seves parelles, sense confirmació pública dels protagonistes. El Barça no ha emès comentaris i manté el focus en el rendiment esportiu. Un Fermín que segueix pendent de la seva possible sortida al Chelsea.
Per al Barça, la prioritat immediata és precisar l'abast i evitar recaigudes evitables. Si les proves confirmen un dany menor, Flick recuperarà rotació aviat - després de l'aturada de seleccions - sense tocar l'estructura. Si no, el pla demanarà redistribuir agressivitat interior mentre el jugador es recupera.