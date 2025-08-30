Comunicado urgente del Barça por las molestias de Gavi en la rodilla

Saltan las alarmas en el Barça por la rodilla derecha de Gavi. No es una articulación cualquiera para el centrocampista, ni para el cuerpo médico. En noviembre de 2023 sufrió rotura completa del cruzado derecho y lesión meniscal asociada. Fue operado y regresó once meses después, con carga progresiva durante la 24/25. El proceso incluyó sutura meniscal y una rehabilitación con plazos estrictos.

Una pesadilla que parecía quedar atrás... hasta ayer. El futbolista de Los Palacios tuvo que retirarse del entrenamiento por molestias en esa zona. Horas después, el Barça ha emitido un parte médico para frenar la especulación.

Gavi sufre molestias en la rodilla derecha, es baja ante el Rayo y queda pendiente. La disponibilidad futura dependerá de su evolución y de pruebas que aún faltan. Unas pruebas que serán realizadas entre hoy y mañana. La comparecencia de Hansi Flick prevista para hoy debería ampliar detalles, aunque la prudencia marcará el discurso. También es muy posible que Luis de la Fuente lo desconvoque para los partidos de la selección española frente a Bulgaria y Turquía.

| FCB

Diagnóstico por cerrar: menisco y rodilla inflamada, pruebas en 24–48 horas

Las primeras informaciones apuntan al menisco de la misma pierna, con inflamación importante. El club esperará a que baje el hematoma antes de realizar las pruebas de imagen. En el club hay preocupación por tratarse de la rodilla operada hace dos años.

Qué pierde Flick sin Gavi y quién puede entrar

La ausencia reduce presión, energía y lectura agresiva de segunda jugada en mediocampo. Su agresividad para temporizar transiciones ha protegido a Cubarsí y Koundé en salidas rivales. El técnico puede mantener el 4-2-3-1 con Pedri y Casadó como base del doble pivote.

Otra opción coloca a Fermín por dentro, con Olmo entre líneas y Ferran atacando intervalos. Con Ter Stegen lesionado de larga duración por la espalda, la enfermería gana un caso sensible.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Sus números 24/25

Gavi completó 26 partidos de Liga la 24/25, con 1.083 minutos, un gol y una asistencia. En Champions jugó diez encuentros y 299 minutos; en Copa, cuatro partidos y un gol. En la Supercopa disputó dos choques, con un tanto, dos asistencias y 132 minutos. Con ese volumen, Gavi cerró curso de readaptación, útil para medir cargas actuales. Esta temporada ha disputado los dos partidos de Liga realizando una asistencia.

El ruido extradeportivo con Fermín: lo que sabemos

Durante agosto circularon rumores sobre un distanciamiento entre Gavi y Fermín López. Algunas cabeceras lo vincularon a sus parejas, sin confirmación pública de los protagonistas. El Barça no ha emitido comentarios y mantiene el foco en el rendimiento deportivo. Un Fermín que sigue pendiente de su posible salida al Chelsea.

Para el Barça, la prioridad inmediata es precisar el alcance y evitar recaídas evitables. Si las pruebas confirman daño menor, Flick recuperará rotación pronto - después del parón de selecciones - sin tocar la estructura. Si no, el plan pasará por redistribuir agresividad interior mientras el jugador se recupera.