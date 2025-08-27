Un mite del futbol alemany dona l'estocada definitiva a Marc-André ter Stegen

Com pot un porter consolidat a l'elit mundial veure la seva carrera amenaçada en pocs mesos? La història recent d'un pilar del FC Barcelona és un relat de desgràcies i decisions complexes. Una espiral de lesions i tensions internes ha deixat el seu futur professional en una densa nebulosa.
La situació s'ha complicat encara més per una veu molt autoritzada des del seu país natal. El camí de tornada al cim sembla avui més costerut que mai per al porter alemany.
L'impacte d'una absència prolongada a Can Barça
Marc-André ter Stegen travessa un dels moments més delicats des de la seva arribada a Catalunya el 2014. El porter es recupera d'una lesió complexa d'esquena que el va obligar a passar pel quiròfan. El seu retorn als terrenys de joc no s'espera fins als primers mesos de l'any 2026.
Aquesta absència de llarga durada ha fracturat completament els plans esportius de l'entitat blaugrana. El seu estatus de jugador indispensable ha quedat en suspens per un revés físic d'enorme calibre. Un contracte vigent fins al juny de 2028 sembla ara més una lligadura que una garantia d'estabilitat.
Joan Garcia i la successió forçada per les circumstàncies
La porteria del Barça ha hagut de reinventar-se a marxes forçades davant la baixa del seu titular. Tot i que Wojciech Szczęsny va ocupar el lloc després de lesions prèvies, el club ha mogut fitxa de manera definitiva. L'aposta de present i futur és ara Joan Garcia, fitxat del RCD Espanyol aquest mateix estiu.
La transició, però, no va estar exempta de polèmica durant el mes d'agost de 2025. El club va retirar temporalment la capitania a Ter Stegen per un desacord en la gestió de la seva part mèdica. La seva signatura era necessària per tramitar la baixa de llarga durada i poder així inscriure nous jugadors.
La situació continua sent complicada perquè el porter no dona suport al Barça en la proposta de jugar un partit de Lliga als Estats Units.
La intervenció de Gerland: un veredicte que ressona a Alemanya
Mentre Ter Stegen lluita per recuperar-se, el debat sobre la porteria de la selecció alemanya s'ha reactivat. Hermann Gerland, una figura llegendària del Bayern de Munic i exentrenador a la federació, ha estat contundent.
"Si Alemanya vol guanyar alguna cosa, el que ha de fer és posar Neuer", va declarar recentment. Gerland considera que Julian Nagelsmann ha d'alinear el millor porter, i per a ell, aquest continua sent Manuel Neuer. Aquestes paraules actuen com un poderós suport públic per al rival directe de Ter Stegen a la selecció. Neuer és un històric de la selecció alemanya, però al Mundial 2026 ja tindrà 40 anys.
Un horitzó competitiu ennuvolat per al 2026
L'encreuament de camins per al porter del FC Barcelona és total de cara als pròxims grans tornejos. Sense minuts al seu club durant un període prolongat, la seva posició a la selecció es debilita enormement. Enfronta la competència d'un Manuel Neuer que, tot i els seus propis problemes físics, compta amb el favor de veus influents.
L'opinió pública a Alemanya, canalitzada per figures com Gerland, sembla decantar-se pel seu competidor. El repte de Ter Stegen ja no és només tornar al seu millor nivell, sinó també reconstruir una confiança que s'ha vist seriosament danyada.