Sortiria a bon preu del Celta: Míchel vol un reforç per al Girona

El Celta de Vigo viu les últimes hores del mercat amb màxima tensió. Claudio Giráldez, tècnic del conjunt gallec, insisteix a reforçar la seva plantilla amb un migcampista de qualitat. Tanmateix, les limitacions econòmiques i el límit salarial de LaLiga compliquen qualsevol moviment.
El problema és doble: d'una banda, no hi ha fitxes lliures al primer equip. De l'altra, els intents de rescindir contractes de jugadors com Aidoo i Cervi han fracassat. Tots dos es mantenen ferms en la seva decisió de complir fins al 2026, tancant les portes a una alliberació d'espai salarial.
La via dels traspassos com a única solució
La direcció esportiva, liderada per Marco Garcés, estudia alternatives per desbloquejar la situació. La més realista passa per vendre jugadors que acaben contracte el 2025. Dos noms destaquen en aquest escenari: Fran Beltrán i Óscar Mingueza. Cap dels dos ha renovat i tots dos es convertiran en agents lliures el pròxim estiu.
El traspàs d'algun d'ells obriria espai per fitxar un organitzador. La prioritat de Giráldez continua sent incorporar un futbolista amb última passada. El tècnic considera que aquesta peça és la cirera que falta per completar un equip competitiu a Lliga, Copa i competicions europees.
Una situació límit a A Madroa
El jugador del planter Fer López, que apuntava com a relleu d'Aspas, va ser venut al Wolverhampton. Amb aquests diners es van reforçar altres posicions, però no va arribar el desitjat migcampista creatiu. Fins i tot es va valorar l'opció d'Iker Losada, però el jugador va acabar signant pel Levante.
En els darrers dies també s'ha ofert la possibilitat de recuperar Denis Suárez. El mitjapunta no compta al Villarreal i busca minuts. Tanmateix, les seves negociacions semblen més properes a l'Alavés. Giráldez, mentrestant, insisteix que no llença la tovallola i confia en un gir d'última hora.
El futur incert d'un líder del vestidor
Un dels noms que més preocupen és Fran Beltrán. El migcampista madrileny no ha renovat i el seu contracte expira el juny de 2025. Si no s'arriba a un acord, a partir de gener podrà negociar lliurement amb altres clubs. El Girona, dirigit per Míchel, apareix com a principal candidat per fitxar-lo.
Beltrán va arribar al Celta el 2018 procedent del Rayo Vallecano per vuit milions d'euros. Des de llavors s'ha consolidat com a peça clau a Balaídos. El seu salari és dels més alts de la plantilla i el seu valor de mercat continua sent elevat. Tanmateix, a Vigo no han rebut ofertes formals en els darrers mesos.
Mingueza, una altra peça en dubte
Óscar Mingueza viu una situació similar a la del seu company. El defensa se sent còmode a Vigo, però tampoc ha renovat. Com Beltrán, podria marxar gratis el 2025 si no hi ha acord. La manca de moviments en la negociació alimenta la incertesa i el pessimisme a la directiva.
El Celta afronta, per tant, un dilema clau en la gestió de la seva plantilla. Vendre ara per reforçar-se o arriscar-se a perdre futbolistes importants sense compensació econòmica el proper estiu. Marco Garcés sap que qualsevol error pot condicionar el projecte esportiu de Giráldez.
Últims dies de tensió a Vigo
El tancament del mercat marcarà el futur immediat del club. Si el Celta no aconsegueix alliberar espai, Giráldez haurà d'afrontar la temporada sense el migcampista que tant reclama. Amb 25 fitxes ocupades i diversos jugadors del planter esperant oportunitats, la plantilla està sobrecarregada.
L'afició espera notícies en un mercat que ja ha deixat moviments dolorosos. La sortida de Beltrán o Mingueza podria ser inevitable, però també l'única via per aconseguir aquest fitxatge desitjat. Vigo es prepara per a un final d'agost intens i amb molts interrogants esportius.