Simeone deixa de confiar en ell i es busca nou equip: oferta important de la Premier

L'Atlético de Madrid travessa un inici de temporada complicat. Després de dues jornades de LaLiga, tot just suma un punt de sis possibles. Tot i el mal començament, al club no contemplen grans moviments d'última hora. Tanmateix, la situació d'un jugador de la plantilla segueix atraient clubs europeus.
Al Metropolitano no es descarta alguna sortida sempre que arribi una bona oferta. En aquest escenari apareix novament la Juventus, pendent de reforçar el seu lateral dret. El club italià busca alternatives després de diversos intents fallits en aquest mercat.
Un rol cada cop més secundari a l'equip
El defensa argentí no és avui una peça intocable per a Simeone. La temporada passada ja va perdre protagonisme i en aquest inici de curs tot just suma minuts. La competència és dura amb Marc Pubill i Marcos Llorente adaptat a la posició.
La situació no ha passat desapercebuda per a l'afició madrilenya. A la 'Nit de Benvinguda' va ser l'únic jugador xiulat pel públic. A més, al Mundial de Clubs va disputar només 14 minuts, una dada reveladora.
Nahuel Molina, entre la continuïtat i la sortida
Malgrat aquest panorama, Nahuel Molina ha decidit continuar a l'Atlético. L'esportista argentí confia a revertir la situació almenys fins al gener. A nivell personal, es troba establert a Madrid i espera el seu primer fill. El club matalasser tampoc té pressa per desprendre's del lateral.
Després de pagar 20 milions fa tres anys, ara en demana 25 per la seva sortida. La Juventus no arriba de moment a aquesta xifra i busca altres alternatives.
Interès de diversos clubs europeus
La Vecchia Signora segueix tenint Molina com a preferit per reforçar la defensa. Tanmateix, també valora Arnau Martínez, del Girona, i el portuguès João Cancelo. En paral·lel, l'Arsenal ha mostrat interès pel jove espanyol, cosa que complica l'operació.
El Nottingham Forest també va preguntar per la situació de l'argentí. El conjunt anglès el volia per competir amb Ola Aina, però el jugador va rebutjar l'opció. Prefereix seguir a Espanya, tot i que no descarta un canvi d'aires a mitjà termini.
Un futur condicionat pel mercat
La sortida del lateral podria estar vinculada al destí de Nico González. Si l'argentí canviés de club a Itàlia, s'obriria una nova porta. En aquest cas, la Juventus intentaria un esforç final per incorporar-lo.
L'Atlético, per la seva banda, manté la calma. Amb contracte fins al 2027, Molina forma part de la planificació esportiva. Tot dependrà de si aconsegueix recuperar protagonisme els pròxims mesos. Si no ho aconsegueix, el mercat d'hivern podria portar novetats importants.
La situació esportiva de l'Atlético de Madrid preocupa la seva afició. L'equip tot just ha mostrat idees ofensives en els dos primers partits. Simeone insisteix en un plantejament que sembla cada cop més previsible i limitat. Sense gols, sense solidesa defensiva i amb dubtes creixents, el club travessa una crisi futbolística que amenaça d'allargar la mala ratxa.