El Barça prepara una gran notícia per compensar la sortida d’Íñigo Martínez

Ens ha agafat a tots completament per sorpresa, però ja és una realitat. Iñigo Martínez abandona el Barça per vestir de groc amb l'Al-Nassr i cobrir el buit que deixa la marxa d'Aymeric Laporte a l'elenc saudita. Allà coincidirà amb grans estrelles de la talla de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Brozovic o el seu excompany al Barça Joao Félix, entre d'altres.
I si bé és cert que la fórmula que s'ha utilitzat per completar aquesta transacció és la de la rescissió del contracte, té els seus beneficis econòmics per al Barça. És a dir, l'Al-Nassr, en principi, no paga res pel seu fitxatge; no obstant això, evitar pagar la fitxa d'Iñigo Martínez allibera 12 milions de FPF als culers. I això és un alleujament per a les arques de l'entitat.
Podrà ajudar, doncs, que el Barça desbloquegi algunes operacions en què s'estava treballant ara sense gaire marge per la situació financera. Una de les més evidents és la de la inscripció dels futbolistes que encara no figuren com a jugadors del Barça a LaLiga. I, en aquest mateix ordre d'idees, les renovacions de peces importants del vestidor.
El Busquets del futur, fins al 2029
La marxa d'Iñigo Martínez ha estat un cop dur per als aficionats del FC Barcelona. Se'n va una de les figures clau dels esquemes de Hansi Flick, el comandant de la rereguarda. Es va assentar a l'onze titular, deixant a la banqueta Ronald Araújo, pel seu bon fer sobre la gespa i pel seu compromís amb el club.
Però el Barça té preparada una gran notícia per compensar la tristesa generalitzada actual entre el respectable blaugrana. Una notícia que feia temps que s'estava gestant, però que mai havia arribat a concretar-se del tot. I és que Marc Bernal renovarà amb el Barça fins al 2029, segons ha informat José Álvarez. Es farà oficial aquest mateix mes i, en principi, es mantindrà la clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. Un altre jove talent blindat.
A més, el col·laborador d'El Chiringuito ha assegurat que hi ha hagut diversos clubs de LaLiga i també de l'estranger que han intentat fitxar Marc Bernal. No obstant això, el Barça ha rebutjat totes les ofertes que han arribat als despatxos del Camp Nou per ell. Ja vam veure a principis de la temporada passada, abans de la seva greu lesió, que Hansi Flick confiava enormement en ell. De fet, era titularíssim al doble pivot.
Aquest any, amb Pedri i Frenkie de Jong com a posseïdors impecables de les dues places d'aquesta línia del centre del camp, veurem com s'ho munta Hansi Flick per donar-li minuts a Marc Bernal. Però a poc a poc. El primer pas és que vagi recuperant sensacions després d'una lesió tan perversa. A priori, el seu retorn als terrenys de joc es preveu per al Joan Gamper d'aquest cap de setmana.