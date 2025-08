Fitxatge 'in extremis' del Barça, cop dur per a De Jong: Debut al Joan Gamper

En el futbol, la il·lusió per una recuperació sol estar a l'altura d'un fitxatge estrella. Aquest estiu, el Barça es prepara per al Joan Gamper amb una gran notícia que canvia el pols de la pretemporada. No és una arribada milionària ni un rumor d'última hora. És el retorn d'un jugador a qui Hansi Flick va donar les claus del centre del camp just abans que una greu lesió frenés la seva explosió.

Marc Bernal va patir un cop devastador l'agost passat, quan tot just encadenava els seus primers partits com a titular a l'elit. Flick va apostar per ell des del primer dia i Bernal responia amb personalitat, precisió i una maduresa impròpia per a la seva edat. La lesió de creuat amb menisc va deixar glaçats tots al club. El diagnòstic va ser clar: un any fora dels terrenys de joc, un repte per a qualsevol futbolista jove.

Lluny de rendir-se, Bernal es va submergir en una recuperació meticulosa durant tot el curs passat. Ara, des de l'inici de la pretemporada, ha treballat al marge però amb el grup, mantenint la fe i la intensitat. Fins i tot ha viatjat amb l'equip a la gira asiàtica, encara que no ha participat en cap amistós ni ha estat convocat oficialment. .

| FCB

Flick i la confiança cega en Bernal: el pla per al seu retorn durant el Joan Gamper

La data marcada en vermell ja és aquí. Tot apunta que Marc Bernal rebrà l'alta mèdica el 10 d'agost, just a temps per al Trofeu Joan Gamper. El cos tècnic ha estat prudent, evitant riscos innecessaris, però el debut al Gamper serà el primer pas per anar sumant minuts de manera progressiva. El Barça sap que aquests casos exigeixen paciència. L'exemple recent de Gavi, amb una lesió similar, demostra que la readaptació pot durar diversos mesos fins a assolir el cent per cent.

Flick celebra comptar de nou amb un pivot pur, el perfil que més troba a faltar des de la sortida de Busquets. Per al tècnic alemany, Bernal és l'únic capaç d'assumir aquest rol a gran nivell i la seva reaparició altera l'ecosistema de la medul·lar culer. De Jong, consolidat com a titular i figura, tornarà a sentir la competència de qui ja li va prendre el lloc fa un any.

El duel tàctic entre Bernal i De Jong marcarà la dinàmica del Barça en la nova temporada

El retorn de Bernal reobre un debat futbolístic i tàctic al Camp Nou. Si es manté el pla de Flick, Bernal podria ser l'aposta al pivot defensiu, alliberant De Jong per actuar en posicions més avançades o fins i tot des de la banqueta. El neerlandès, que ha viscut el seu millor curs com a blaugrana, ara haurà d'elevar el seu rendiment per mantenir el seu estatus d'indiscutible.

Aquest pols serà una de les grans històries a seguir a la Lliga 2025/2026. La competència al centre del camp pot beneficiar l'equip, obligant tots dos a donar la seva millor versió. L'afició espera que Flick trobi l'equilibri entre joventut i experiència, amb Bernal cridat a ser referència d'una nova generació.

El Trofeu Joan Gamper serà l'escenari perfecte per veure Marc Bernal en acció després de gairebé un any fora. Flick, sempre valent en les seves apostes, podria donar el primer gran titular del curs si decideix alinear Bernal com a titular. El partit marcarà el full de ruta per al setembre, on el calendari s'estreny i l'exigència no dona treva.