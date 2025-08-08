Els noms de les 6 jugadores del Barça Femení que opten a la Pilota d'Or

La gala del Baló d'Or 2025 ja escalfa motors i ha deixat clar un missatge: el FC Barcelona Femení domina el panorama internacional. La prestigiosa revista francesa L'Équipe ha fet pública la llista de les 30 candidates al guardó més important del futbol femení… i ni més ni menys que sis jugadores del Barça figuren entre les escollides.
Una xifra que no només impressiona pel seu volum, sinó per la qualitat, regularitat i pes específic que tenen aquestes futbolistes en la història recent del futbol europeu. A continuació, repassem qui són aquestes sis cracks que podrien coronar-se el pròxim 22 de setembre a París.
Aitana Bonmatí: a la recerca del triplet daurat
És, sens dubte, la gran favorita. Aitana Bonmatí ja va conquerir el Baló d'Or el 2023 i 2024, i el 2025 podria aconseguir una gesta sense precedents: tres trofeus consecutius. La migcampista catalana ha estat peça clau en un Barça que va tornar a arrasar a la lliga espanyola i es va tornar a classificar per a la final de la Champions.
Amb la seva visió de joc, control absolut del ritme i una capacitat de lideratge cada cop més consolidada, Aitana és el rostre del futbol total. La seva candidatura no només és sòlida: és una demostració que l'excel·lència no coneix pauses.
Alexia Putellas: la llegenda vol tornar a regnar
Després de superar una llarga lesió, Alexia Putellas ha tornat amb fam i caràcter. Guanyadora del Baló d'Or el 2021 i 2022, la jugadora de Mollet del Vallès continua sent una icona no només per al Barça, sinó per a tota una generació.
Aquesta temporada ha recuperat el seu lloc a l'onze titular i ha ofert actuacions d'autèntica líder. Si bé Aitana ha ocupat els focus mediàtics més recents, Alexia encara conserva una base de seguidors que la consideren la millor jugadora espanyola de tots els temps.
Patri Guijarro no sol ser la que apareix a totes les portades, però és una de les jugadores més imprescindibles de l'equip. La seva intel·ligència tàctica, capacitat per recuperar pilotes i distribuir amb sentit la converteixen en una migcampista total. Aquesta nominació al Baló d'Or és un reconeixement a la seva feina constant.
Caroline Graham Hansen: desequilibri i desbordament
La noruega Caroline Graham Hansen ha tornat a ser un malson per a les defenses rivals. La seva capacitat de desbordament, la seva velocitat i la seva precisió en els centres han estat claus en els moments decisius de la temporada. A més, la seva compenetració amb Aitana i Alexia a la línia ofensiva ha generat moments màgics al Johan Cruyff.
Arribada aquesta temporada procedent del Wolfsburg, la polonesa Ewa Pajor ha encaixat com anell al dit al Barça. Golejadora nata, potent, intel·ligent a l'àrea… Pajor ha demostrat que no ha vingut a ser una més. La seva inclusió a la llista del Baló d'Or confirma que el seu fitxatge ha estat un encert rotund.
Claudia Pina: talent pur de La Masia
I tanquem el repàs amb Claudia Pina, una de les jugadores més estimades per l'afició culer. Formada a La Masia, ha demostrat que el talent de casa també pot brillar al més alt nivell. El seu creixement ha estat espectacular, combinant gols, assistències i una maduresa tàctica sorprenent.
Ser entre les 30 millors del món és només l'inici d'una carrera que promet molt. Amb aquestes sis nominades, el Barça torna a demostrar que la seva secció femenina no només és competitiva, sinó dominant. La gala del Baló d'Or 2025 serà una festa… amb clar color blaugrana.