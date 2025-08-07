Sorpresa majúscula al Barça: Un jugador titular fitxa per la lliga de l'Aràbia Saudita

El FC Barcelona podria tancar una operació que ha estat acuradament planificada en les últimes setmanes per la direcció esportiva. Amb la necessitat urgent d'alliberar massa salarial i generar marge de ‘fair play’ financer, els executius blaugrana estan a punt de tancar una venda que tindrà repercussió tant al camp com al vestidor.
El jugador implicat es troba en negociacions avançades amb l'Al-Nassr, un dels equips capdavanters de la Saudi Pro League. Segons han avançat mitjans especialitzats com els de Matteo Moretto i Fabrizio Romano, i ha confirmat el diari SPORT, l'operació està molt a prop de concretar-se.
Una oferta amb incentius en lloc d'un traspàs fix
A diferència d'altres operacions, el club saudita no ha posat sobre la taula una quantitat fixa pel traspàs del futbolista, sinó una fórmula amb incentius variables lligats al rendiment del jugador. Aquesta via podria ser beneficiosa per al Barça si el jugador s'adapta bé al seu nou destí.
La sortida té lògica des del punt de vista comptable: el futbolista va arribar gratis el 2023, després de finalitzar contracte amb el seu anterior equip. Però el seu salari és dels més alts de la plantilla i el club veu amb bons ulls la seva sortida tenint en compte la seva edat i projecció esportiva a curt termini.
Amb aquesta marxa Hansi Flick es quedaria amb quatre centrals purs: Ronald Araujo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí i Eric Garcia. Tanmateix, cap d'ells és esquerrà, cosa que podria suposar un repte a nivell tàctic. En la recent gira de pretemporada, el tècnic alemany ja ha provat solucions alternatives, com donar minuts al jove Jofre Torrents al lateral esquerre o a Gerard Martín com a central improvisat.
L'interès d'Aràbia i l'efecte dòmino
La decisió del jugador d'escoltar ofertes des d'Aràbia Saudita no ha estat casual. El seu nou club busca reemplaçar Aymeric Laporte, que també podria abandonar la lliga saudita aquest estiu. En aquest context, el defensa del Barça encaixa per perfil, experiència i fiabilitat.
A més, no seria l'única figura vinculada al Barça que l'Al-Nassr vol incorporar: també sona el nom de Rafa Yuste, actual vicepresident esportiu del club, com a possible CEO del conjunt saudita. Des de l'entorn del jugador, es percep una combinació de motivació econòmica i desig de protagonisme en un nou context.
Un pas enrere... o una retirada rendible
El protagonista d'aquesta operació ha disputat 46 partits en la seva última temporada, acumulant gairebé 4.000 minuts i aixecant tres títols amb la samarreta blaugrana: LaLiga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya. El seu segon any al club ha estat, sens dubte, el millor des de la seva arribada, i hi havia fins i tot qui el veia com a possible capità de l'equip davant els rumors sobre la situació de Ter Stegen.
Tot i això, la direcció esportiva ha estat clara: un dels cinc centrals havia de sortir. Primer es va especular amb Christensen, però finalment serà un altre qui faci les maletes. El club busca un equilibri entre experiència i joventut en la seva línia defensiva, i aquesta sortida s'ajusta a aquest pla.
S'acomiada amb afecte i professionalitat
El jugador ja s'ha acomiadat dels seus companys. La seva marxa permetrà al Barça inscriure diversos dels seus nous fitxatges abans de l'inici de LaLiga. I encara que es tracti d'una pèrdua important en l'àmbit esportiu, l'afició ha rebut la notícia amb comprensió, reconeixent el compromís mostrat durant els seus dos anys al club.
Ha estat un professional exemplar, estimat pels seus companys i el cos tècnic. Se'n va amb el cap ben alt, rumb al futbol àrab, després d'haver deixat empremta al vestidor del Camp Nou. Sí, es tracta d'Iñigo Martínez.