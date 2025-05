El clar missatge de Lluís Marco a Íñigo Martínez: 'Valent...'

La recent rua del FC Barcelona no només ens ha regalat moments memorables de diversió i companyonia entre els jugadors, també ha posat en primer pla reivindicacions i gestos simbòlics que han calat profundament en l'afició blaugrana i catalana.

Un d'aquests gestos, protagonitzat per Íñigo Martínez, ha generat reaccions entusiastes, especialment entre figures destacades del món cultural català. Un clar exemple és el contundent missatge que el reconegut actor Lluís Marco ha dedicat al defensa blaugrana.

Una estelada que se'n parlarà

Durant la celebració del triplet nacional del Barça, mentre milers d'aficionats tenyien els carrers de Barcelona de blaugrana, hi va haver un detall simbòlic que va atraure totes les mirades i es va fer viral en qüestió de minuts.

| F.C. Barcelona, Real Madrid, Canva Creative Studio, XCatalunya

Íñigo Martínez, defensa del FC Barcelona, va decidir agafar i onejar una estelada, bandera independentista catalana, des de dalt de l'autobús descapotable que portava la plantilla. El gest, aparentment espontani, va ser captat ràpidament per càmeres i telèfons mòbils, convertint-se en un dels moments més destacats de la rua.

El fet va cridar l'atenció no només per la seva càrrega simbòlica, sinó també perquè Íñigo Martínez, nascut a Ondarroa (País Basc), mai abans havia protagonitzat una manifestació política o reivindicativa tan explícita des de la seva arribada al club català. Aquest gest va sorprendre gratament a molts aficionats i personalitats independentistes que van valorar la seva valentia i el compromís amb Catalunya mostrat públicament.

Reacció de Lluís Marco

Entre les nombroses reaccions, va destacar especialment la de l'actor Lluís Marco, una figura icònica del teatre i la televisió catalana, que va expressar el seu suport incondicional al gest d'Íñigo amb un missatge clar i directe a Twitter: "Valent Íñigo!!!! Gràcies per no oblidar el meu País!!!! Enhorabona campió!!!! Visca el Barça i Visca Catalunya Lliure!!!!". Les paraules de Marco, pronunciades amb orgull i fermesa, van generar milers d'interaccions i comentaris d'adhesió, elevant encara més l'eco del gest del futbolista basc.

Aquest suport explícit de Marco no és una cosa menor: l'actor, conegut pel seu activisme a favor de la independència i pel seu fort vincle emocional amb la identitat catalana, va destacar especialment la valentia del jugador blaugrana per exhibir una postura que pot resultar controvertida en determinats sectors mediàtics i esportius espanyols.

El missatge, carregat de simbolisme, es va interpretar també com un agraïment per mantenir viu l'esperit reivindicatiu en actes multitudinaris i esdeveniments esportius massius, com són les celebracions del Barça.

| FCB

L'estelada, un símbol habitual a Can Barça

L'aparició de banderes independentistes en celebracions esportives del Barça no és un fet nou. Tradicionalment, en diferents moments de la història recent, jugadors emblemàtics com Pep Guardiola, Gerard Piqué o Xavi Hernández han mostrat gestos similars, consolidant el club com a símbol d'identitat catalana i, indirectament, de certes reivindicacions polítiques.

Tanmateix, que un jugador com Íñigo Martínez, amb una carrera forjada inicialment lluny de Catalunya, decideixi abanderar aquest tipus de gest afegeix una capa addicional de simbolisme i compromís que reforça el vincle emocional del jugador amb l'afició catalana.

Això ha generat també reaccions adverses des d'alguns sectors, però la majoria ha valorat la sinceritat i valentia del futbolista per alinear-se públicament amb el sentir d'una part significativa del barcelonisme.

| FCB

És un precedent o serà un fet aïllat?

El gest d'Íñigo Martínez i el suport inequívoc de Lluís Marco marquen un nou punt de referència en la relació entre esport i política a Catalunya. Més enllà de l'àmbit esportiu, accions com aquestes recorden que les reivindicacions culturals i identitàries catalanes continuen presents en actes públics de gran impacte mediàtic.

Estarem davant d'una nova era en què jugadors de fora de Catalunya també expressin amb llibertat el seu suport a les causes catalanistes? El missatge de Marco i la valentia d'Íñigo semblen indicar que aquesta dinàmica podria guanyar força en els pròxims anys. Per ara, el que queda clar és que, una vegada més, el Barça continua sent més que un club, i gestos com el de Martínez reforcen aquest sentiment col·lectiu.