El Barça prepara una buena noticia para compensar la salida de Íñigo Martínez

Nos ha pillado a todos completamente de improviso, pero ya es una realidad. Iñigo Martínez abandona el Barça para enfundarse el amarillo del Al-Nassr y cubrir el vacío que deja la marcha de Aymeric Laporte en el elenco saudí. Allí coincidirá con grandes estrellas del tamaño de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Brozovic o su excompañero en el Barça Joao Félix, entre otros.

Y si bien es cierto que la fórmula que se ha empleado para completar esta transacción es la de la rescisión del contrato, tiene sus beneficios económicos para el Barça. Es decir, el Al-Nassr, en principio, no paga nada por su fichaje; no obstante, evitar pagar la ficha de Iñigo Martínez libera 12 millones de FPF a los culers. Y eso es un alivio para las arcas para la entidad.

Podrá ayudar, pues, a que el Barça desbloquee algunas operaciones en las que se trabajaba ahora sin mucho margen por la situación financiera. Una de las más evidentes es la de la inscripción de los futbolistas que todavía no figuran como jugadores del Barça en LaLiga. Y, en este mismo orden de ideas, las renovaciones de piezas importantes del vestuario.

| Instagram

El Busquets del futuro, hasta 2029

La marcha de Iñigo Martínez ha sido un duro varapalo para los aficionados del FC Barcelona. Se marcha una de las figuras claves de los esquemas de Hansi Flick, el comandante de la zaga. Se asentó en el once titular, dejando en la banca a Ronald Araújo, por su buen hacer sobre el verde y por su compromiso con el club.

Pero el Barça tiene preparada una gran noticia para compensar la tristeza generalizada actual entre el respetable azulgrana. Una noticia que hacía tiempo venía gestándose, pero que nunca había llegado a concretarse del todo. Y es que Marc Bernal va a renovar con el Barça hasta 2029, según ha informado José Álvarez. Se hará oficial este mismo mes y, en principio, se mantendrá la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Otro joven talento blindado.

Además, el colaborador de El Chiringuito ha asegurado que ha habido varios clubes de LaLiga y también del extranjero que han tratado de fichar a Marc Bernal. No obstante, el Barça ha rechazado todas las ofertas que han llegado a los despachos del Camp Nou por él. Ya vimos a prinicpios de la temporada pasada, antes de su grave lesión, que Hansi Flick confiaba enormemente en él. De hecho, era titularísimo en el doble pivote.

Este año, con Pedri y Frenkie de Jong como poseedores intachables de las dos plazas de esa línea del centro del campo, veremos cómo se lo monta Hansi Flick para darle minutos a Marc Bernal. Pero poco a poco. El primer paso es que vaya recuperando sensaciones después de tan perversa lesión. A priori, su retorno a los verdes se prevé para el Joan Gamper de este fin de semana.