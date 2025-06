L'Atlètic de Madrid avança en el fitxatge d'un jugador del Betis, preocupa Pellegrini

El mercat de fitxatges d'aquest estiu està marcat per la necessitat de canvis profunds a la plantilla de diversos equips de LaLiga. Un dels grans protagonistes d'aquest moviment és l'Atlètic de Madrid, que té com a prioritat reforçar el centre del camp. En un escenari en què les oportunitats es valoren al màxim, el club matalasser ha posat el focus en un dels futbolistes que més ha brillat al Reial Betis aquesta temporada, una operació que genera inquietud a l'entorn de Pellegrini.

Diego Pablo Simeone fa mesos que insisteix en la necessitat de trobar un migcampista de garanties. No és cap secret que l'Atlètic de Madrid necessita múscul, intel·ligència tàctica i regularitat en aquesta zona del camp. L'equip ha acusat la manca d'un pivot dominant, tant en la recuperació com en la sortida de pilota, especialment davant rivals de nivell europeu. La direcció esportiva, amb Carlos Bucero al capdavant, ha convertit aquest fitxatge en una prioritat absoluta, fet que ha accelerat les gestions després del tancament de la temporada.

L'opció de Johnny Cardoso

I, en aquest ordre d'idees, el MARCA ha asseverat que l'opció que més agrada als matalassers és la de Johnny Cardoso. L'estatunidenc ha signat una campanya esplèndida a la medul·lar bètica i Diego Pablo Simeone el considera com la seva opció preferida per exercir aquest rol. Tot i que no és l'únic.

Fins ara, Enrique Cerezo i el seu equip s'han mantingut al marge de l'operació, principalment per respecte a l'entitat d'Heliòpolis. El Reial Betis jugava aquest dimecres la gran final de la Conference League i no volien entrometre's. Però, un cop passada aquesta data, ha arribat el moment d'actuar.

El Tottenham, únic perill

El fitxatge de Cardoso està marcat per diversos factors contractuals i de mercat. La presència d'una clàusula de preferència a favor del Tottenham per valor de 25 milions d'euros suposa el sostre de la negociació. Tanmateix, la voluntat del jugador d'aterrar a l'Atlètic juga a favor dels madrilenys, cosa que podria permetre ajustar l'operació als interessos d'ambdues parts. La situació financera del Betis, que ha de fer una venda important abans del 30 de juny, podria facilitar l'acord.

En paral·lel, i també segons el MARCA, el nom de Roro Riquelme sorgeix com a possible moneda de canvi, atès l'interès dels bètics a incorporar talent jove amb projecció. Així, l'Atlètic podria aprofitar aquest context per tancar l'arribada de Cardoso en condicions favorables, alhora que avança en altres fronts com el fitxatge d'Álex Baena.