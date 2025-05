Cada cop més a prop, Álex Baena mira al Metropolitano: Això pagarà l'Atlètic de Madrid

El final de la temporada sempre marca l'inici d'un període frenètic en el món del futbol. A mesura que els partits de LaLiga s'acomiaden fins a l'agost, els rumors de fitxatges i els moviments dels grans clubs comencen a protagonitzar l'actualitat esportiva. En el cas del Villarreal, l'última jornada no només va servir per tancar el curs davant la seva afició, sinó també per deixar una imatge que no ha passat desapercebuda: la d'Álex Baena visiblement emocionat i amb llàgrimes als ulls. Un gest que molts han interpretat com el preludi d'un comiat imminent.

La recentment acabada ha estat una altra temporada d'escàndol del futbolista almerienc. El seu talent s'ha mantingut controlat, com ja va passar l'any passat, als despatxos dels principals clubs europeus, tot i que l'Atlético de Madrid sembla haver pres la davantera en la cursa pel seu fitxatge.

El club colchonero fa temps que busca un perfil que aporti desequilibri i creativitat en atac. I ja sabem que el d'Álex Baena és el nom favorit per als directius de l'equip del Metropolitano. L'aposta de l'Atlético no és casual: la direcció esportiva ha detectat que el futbolista del Villarreal encaixaria a la perfecció en el sistema del Cholo, on es valoren tant la intensitat defensiva com la capacitat per trencar línies rivals.

| @VillarrealCF

Un traspàs milionari: xifres i detalls de l'operació

Les negociacions entre Atlético i Villarreal són en un punt avançat, tal com han informat en les últimes hores tant @elchiringuitotv com diversos periodistes de referència. L'operació podria tancar-se al voltant de 55 milions d'euros, una xifra que convertiria Baena en un dels fitxatges més cars de l'estiu a LaLiga.

La urgència per part de l'Atlético és comprensible: clubs de l'Aràbia Saudita han mostrat un fort interès a fer-se amb els serveis de l'extrem, arribant a oferir-li contractes multimilionaris en anteriors mercats. De fet, el mateix Baena va rebutjar una oferta de 18 milions d'euros nets per temporada procedent del futbol àrab el passat mes de gener, demostrant el seu compromís amb el projecte esportiu europeu i, en especial, amb la possibilitat de continuar a Espanya.

Aquesta determinació ha facilitat les converses entre l'Atlético i el Villarreal, ja que el desig del jugador sempre ha estat recalar al Metropolitano. Per part del conjunt groc, la intenció és tancar com més aviat millor l'operació per disposar de marge suficient i buscar-li un recanvi de garanties. Noms com el d'Alberto Moleiro (Las Palmas) ja sonen amb força com a possible substitut.