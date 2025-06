Creix la por a Getafe, Simeone assetja: Els 2 jugadors que vol fitxar l'Atlètic

per Iker Silvosa

A la recta final de la temporada, els despatxos del Coliseum Alfonso Pérez han passat de la tranquil·litat celebrada per la permanència a un ambient d'inquietud que es respira a cada racó del club. L'estabilitat esportiva assolida no sembla, però, blindar el Getafe de les turbulències que genera el mercat de fitxatges, especialment quan equips de la talla de l'Atlético de Madrid posen la seva mirada al vestidor blauó.

El Getafe, sota la batuta de José Bordalás, ha tornat a demostrar que és un equip capaç de competir a LaLiga amb recursos limitats i un bloc sòlid. El primer gran drama de l'elenc 'azulón' és el gran dubte sobre la continuïtat del tècnic, que ha sonat per a altres banquetes. Però la plantilla també podria patir baixes sensibles les properes setmanes, especialment al centre del camp, on dos dels seus pilars han entrat de ple a l'òrbita de l'Atlético de Madrid.

Els objectius de l'Atlético: Luis Milla i Mauro Arambarri, peces cotitzades

D'entre tots els noms que sonen a l'agenda roig-i-blanca, hi ha dos futbolistes que destaquen i generen inquietud a Getafe: Luis Milla i Mauro Arambarri. Tots dos migcampistes han estat imprescindibles per a Bordalás i han elevat el seu valor després d'una temporada de gran rendiment. Així ho ha assegurat Roberto Gómez.

| Getafe CF

Luis Milla, titular indiscutible, només ha faltat en cinc partits de lliga i la seva presència ha estat sinònim d'equilibri. Amb un 84% de titularitats, la seva capacitat per organitzar el joc i la seva intel·ligència tàctica el converteixen en un dels migcampistes més complets de la categoria. La seva experiència, visió i regularitat són factors que encaixen a la perfecció en el perfil de reforç que busca l'Atlético per al centre del camp.

Mauro Arambarri ha viscut una de les seves millors temporades, aportant una xifra inusual de gols (10 dianes) per a un migcentre. El seu desplegament físic, capacitat de recuperació i arribada des de la segona línia són virtuts que no han passat desapercebudes al Metropolitano. A més, el seu caràcter competitiu i el seu coneixement del futbol espanyol el fan un candidat ideal per reforçar una medul·lar necessitada d'energia i profunditat.

Com encaixarien a l'Atlético de Simeone?

L'Atlético de Madrid, després d'una temporada d'alts i baixos, té clar que necessita un impuls a la zona mitjana. El Cholo Simeone ha demanat expressament reforços que aportin solidesa, creativitat i arribada des del centre del camp. Milla podria ser aquest organitzador capaç d'enllaçar la defensa amb l'atac i donar claredat a la sortida de pilota, una de les mancances detectades els darrers mesos. Per la seva banda, Arambarri aportaria múscul, versatilitat i arribada a l'àrea rival, facilitant les transicions ràpides i aportant solucions ofensives inesperades.

Tots dos futbolistes, amb experiència contrastada a LaLiga i capacitat per adaptar-se a diferents esquemes, serien reforços de garanties per a un Atlético que aspira a lluitar de nou pels títols nacionals i internacionals. L'arribada possible d'un o tots dos jugadors suposaria un salt de qualitat al centre del camp, quelcom que ja ve exigint Simeone des de fa unes setmanes.