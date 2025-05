Toni Freixa no es talla, 'zasca' brutal a Mbappé: 'Les seves xifres estan...'

El futbol espanyol vivia amb expectació l'arribada d'una de les majors estrelles del panorama internacional, Kylian Mbappé. El fitxatge del davanter francès pel Reial Madrid va generar un impacte mediàtic i esportiu de primer nivell. L'afició i la premsa esperaven que, amb el seu desembarcament, l'equip blanc fes un salt de qualitat per mantenir-se al cim del futbol europeu i nacional, després d'anys en què el club havia dominat en els grans tornejos.

La temporada blanca, però, ha estat lluny de complir totes les expectatives. Tot i que el Reial Madrid partia com a favorit en totes les competicions, els resultats no han acompanyat i l'equip ha viscut moments d'una certa inestabilitat en el joc col·lectiu. La pressió i el focus mediàtic s'han centrat, inevitablement, en el davanter francès, l'adaptació del qual ha estat marcada per l'exigència de ser decisiu en cada partit i per l'escrutini de les seves actuacions, especialment en els partits clau.

Debat sobre el rendiment individual i col·lectiu

En aquest context, el balanç de la campanya resulta agredolç per al club madrileny. Mentre l'equip no ha aconseguit els grans títols que buscava, el davanter sí que ha assolit xifres espectaculars en la seva primera temporada a Espanya, aconseguint erigir-se com a màxim golejador de LaLiga i Bota d'Or europea. El seu rendiment golejador, amb 31 gols a la lliga espanyola i 42 en el global de totes les competicions, li ha permès brillar en l'àmbit individual, una cosa que no sempre ha anat de la mà amb l'èxit col·lectiu.

Al voltant de les seves xifres s'ha generat un intens debat. Per a alguns, el francès ha estat l'única gran notícia en un any marcat per la decepció en els grans escenaris, i molts veuen en la seva figura l'argument principal per mantenir la il·lusió de cara al futur. De fet, no han faltat veus que el situen com a candidat a guanyar la Pilota d'Or, avalat pels seus registres i el seu protagonisme en l'atac blanc. Tanmateix, des d'altres sectors s'ha posat en dubte el veritable valor d'aquestes xifres, suggerint que hi ha factors que poden haver inflat el seu compte de gols.

L'anàlisi crítica de Toni Freixa i la polèmica arbitral

La crítica més contundent ha arribat des de l'òrbita blaugrana. Toni Freixa, exdirectiu del FC Barcelona i habitual tertulià en programes esportius, no ha dubtat a posar el focus sobre la temporada del davanter francès i, sobretot, sobre la fiabilitat dels seus registres. En una de les seves intervencions televisives a El Chiringuito, Freixa assegurava que la temporada de l'atacant havia estat millor que la del mateix Reial Madrid, precisament perquè el club blanc havia rendit molt per sota del que s'esperava. No obstant això, assenyalava que tampoc es podia parlar d'un rendiment excel·lent a nivell individual, tenint en compte les expectatives generades i la magnitud del fitxatge.

Freixa va apuntar directament a dues qüestions que, al seu parer, han distorsionat la percepció sobre el rendiment del golejador. D'una banda, el nombre de penals assenyalats a favor del Reial Madrid aquesta temporada, cosa que hauria permès que el davanter engruixís les seves estadístiques de manera significativa. De l'altra, la polèmica arbitral que va envoltar la sanció per una entrada comesa contra el Getafe, on el francès només va complir un partit de càstig tot i que molts reclamaven una sanció més dura.