Archivo VAR sentència contra Hernández Hernández: La nota després del Clàssic

L'arbitratge del Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid continua sota escrutini popular després de la polèmica actuació del col·legiat Hernández Hernández, qui va rebre dures crítiques per diverses decisions controvertides al llarg del partit. El conegut compte especialitzat en anàlisi arbitral, Archivo VAR, no va dubtar a qualificar el rendiment de l'àrbitre canari com el "pitjor arbitratge de l'any".

La dura avaluació d'Archivo VAR

El compte especialitzat va emetre una contundent valoració sobre l'actuació del col·legiat a Twitter, atorgant-li una nota de "0" sobre el seu arbitratge: "Hernández Hernández firma el pitjor arbitratge de l'any en El Clàssic". Segons la seva anàlisi, l'àrbitre va cometre quatre errors greus durant el matx, destacant específicament decisions claus que van afectar notablement el desenvolupament del partit.

Entre els errors esmentats, Archivo VAR va assenyalar explícitament que Hernández Hernández "va deixar de veure una falta prèvia al segon gol de Mbappé, una mà de De Jong no revisable, una vermella directa a Tchouameni i un altre penal". Aquest últim penal fa referència a la polèmica jugada en què Tchouameni va tocar clarament la pilota amb la mà dins de l'àrea madridista després d'un xut de Ferran Torres, acció que va ser revisada al VAR, però no sancionada finalment.

Controvèrsies contínues durant el partit

Aquesta valoració arriba després d'un partit carregat de polèmiques arbitrals des dels primers minuts. A més del segon gol del Real Madrid, precedit per una trepitjada de Valverde a Lamine Yamal no assenyalada, i de la mencionada mà de Tchouameni, també hi va haver protestes per altres jugades discutibles. Una d'elles va ser una possible targeta vermella directa no mostrada a Tchouameni després d'una falta sobre Ferran Torres quan aquest encarava la porteria rival.

Així mateix, el primer gol del Real Madrid va estar envoltat de controvèrsia per un possible fora de joc inicial de Mbappé que finalment va ser validat després de revisió del VAR, cosa que va generar una gran indignació en les files blaugranes. També va destacar la mà de Frenkie de Jong en la jugada que va acabar en el gol de Lamine Yamal, acció que va ser qüestionada pels madridistes, encara que finalment l'àrbitre va considerar que no era revisable.

Conseqüències de l'arbitratge

Malgrat que el FC Barcelona va aconseguir imposar-se finalment amb un marcador de 4-3, assegurant pràcticament el títol de LaLiga, les decisions arbitrals continuen sent objecte de debat i crítiques intenses. L'actuació de Hernández Hernández ha aixecat veus en tots els sectors implicats, posant en dubte l'eficàcia i la claredat de l'ús del VAR en moments decisius de partits tan transcendentals com aquest Clàssic.

La sentència emesa per Archivo VAR resumeix clarament el sentir de molts aficionats, analistes i periodistes esportius després d'un dels partits més discutits en matèria arbitral de tota la temporada. Aquest debat probablement continuarà en les pròximes setmanes, afectant la percepció general sobre la imparcialitat i efectivitat del sistema VAR a la lliga espanyola.