Xavier Valls i altres periodistes esclaten, penal no xiulat al Barça: 'Però com...'

El Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid ha acabat amb victòria blaugrana per 4-3, però no sense abans deixar una última i significativa polèmica arbitral. A pocs minuts del final del matx, una mà d'Aurélien Tchouameni a l'àrea madridista després d'un xut de Ferran Torres ha generat enormes protestes per part de l'equip blaugrana, periodistes i aficionats.

La polèmica jugada de la mà

En els instants finals del partit, Ferran Torres ha intentat ampliar l'avantatge del Barça amb un potent xut des de dins de l'àrea que ha impactat clarament a la mà del migcampista francès del Real Madrid, Aurélien Tchouameni. Inicialment, l'àrbitre Hernández Hernández no ha assenyalat la infracció, però la jugada ha estat revisada al VAR per Martínez Munuera, qui ha cridat al col·legiat principal perquè analitzés l'acció.

Després de revisar minuciosament la jugada a la pantalla, Hernández Hernández ha decidit no assenyalar el penal, considerant que la posició de la mà de Tchouameni era natural, cosa que immediatament ha desfermat fortes protestes i crítiques a les xarxes socials i entre comentaristes esportius.

Reaccions immediates de periodistes esportius

Les xarxes socials han estat el centre de l'enfadament generalitzat després d'aquesta polèmica decisió. El periodista Xavier Valls ha manifestat clarament la seva frustració i sorpresa a Twitter: "Quin penal que s'ha menjat!!! 😩😩😩 #BarçaMadrid". La seva reacció reflectia perfectament la indignació que sent bona part del barcelonisme.

Altres periodistes com Jose Álvarez també han mostrat la seva incredulitat amb humor i ironia: "Jajajajajaja però com es pot dubtar tant d'una mà clamorosa😂😂😂". Carme Barceló, per la seva banda, ha reaccionat de manera igualment contundent, escrivint simplement: "Manooooooooooooo", mostrant el seu desacord amb la decisió del col·legiat.

Un Clàssic marcat per la polèmica arbitral

Aquesta polèmica no ha estat un incident aïllat durant el partit, sinó una més en una llista de jugades controvertides ocorregudes al llarg del partit. Des del primer gol del Real Madrid, en què hi ha hagut controvèrsia sobre un possible fora de joc inicial de Mbappé, passant per una discutida falta prèvia no assenyalada sobre Lamine Yamal en el segon gol madridista, fins a un possible contacte amb la mà de Frenkie de Jong en un dels gols del Barça.

A més, en l'últim minut del duel, el VAR sí que va anul·lar un gol al Barça anotat per Fermín López per una clara mà, encara que finalment aquesta decisió no ha tingut incidència directa en el resultat del partit.

Malgrat totes aquestes controvèrsies, la victòria final per 4-3 col·loca el Barça a set punts del Real Madrid, amb només tres partits per jugar, pràcticament assegurant el títol de lliga per als blaugranes. Aquest Clàssic serà recordat no només pel seu resultat i la seva emoció fins a l'últim segon, sinó també per les nombroses polèmiques arbitrals que seguiran alimentant debats durant dies.