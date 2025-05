FOTO: La cara de Vinícius quan li ensenyen una pilota de platja al Clàssic

per Iker Silvosa

Una curiosa i cridanera imatge protagonitzada per Vinicius Jr. ha donat la volta a les xarxes socials després del recent Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid. En ella apareix un aficionat culé mostrant una pilota de platja al jugador brasiler, recordant irònicament la polèmica que va acompanyar el davanter madridista durant la gala de la Pilota d'Or celebrada recentment.

L'origen de la polèmica de la pilota de platja

El brasiler Vinicius Jr. va ser un dels grans protagonistes en la prèvia de l'última gala de la Pilota d'Or. El davanter madridista era considerat àmpliament com el principal candidat per emportar-se el prestigiós guardó, però finalment el premi se'l va emportar el migcampista espanyol Rodri, del Manchester City. Aquesta decisió va desfermar un profund malestar al club blanc, fins al punt que cap representant del Real Madrid va assistir a l'esdeveniment després d'assabentar-se anticipadament del resultat.

Després d'aquesta situació, aficionats rivals van començar a burlar-se del jugador brasiler corejant càntics com "Vinicius, pilota de platja" en diversos estadis, en clara al·lusió a la seva frustrada aspiració a la Pilota d'Or. Un episodi similar ja havia ocorregut durant la recent final de la Copa del Rei.

La imatge viral en el Clàssic

Durant el Clàssic disputat ahir, un seguidor del Barça va protagonitzar un dels moments més comentats a les xarxes socials en ensenyar-li directament una pilota de platja a Vinicius Jr., aprofitant un moment proper del jugador brasiler a la línia de banda, just quan va ser substituït. El fanàtic culé es trobava darrere de la banqueta, per la qual cosa era complicat que el brasiler no el veiés. La imatge captada mostra clarament la reacció desconcertada i enfadada del davanter madridista, generant milers de reaccions i comentaris a les xarxes socials.

Un partit gris per a Vinicius

Més enllà d'aquesta imatge anecdòtica, el rendiment esportiu de Vinicius en el Clàssic va ser decebedor per a molts. Una setmana més. Encara que va donar una assistència en la jugada del 0-2 anotat per Mbappé, el brasiler va passar desapercebut la resta del matx, incapaç de superar amb claredat Eric García, qui ni tan sols ocupava la seva posició natural al camp. La falta d'impacte de l'atacant brasiler va ser evident, la qual cosa va generar crítiques i dubtes sobre el seu rendiment en partits importants.

Vinicius va ser substituït al minut 88 del partit a causa d'unes molèsties físiques, concloent així una tarda complicada tant en l'esportiu com en l'emocional per al davanter brasiler del Real Madrid. La curiosa imatge de la pilota de platja se suma als records menys grats per a Vinicius en la seva visita a l'estadi de l'etern rival.