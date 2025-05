La imatge de la trepitjada a Lamine Yamal que deixa en evidència Hernández Hernández

El Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid continua deixant controvèrsies, especialment després de conèixer-se imatges detallades de jugades decisives que l'àrbitre del partit, Hernández Hernández, va decidir passar per alt. Una de les més discutides ha estat el clar trepitjament de Fede Valverde sobre Lamine Yamal, just abans del segon gol madridista anotat per Kylian Mbappé.

El trepitjament de la polèmica

Al minut 14 del matx, el Real Madrid aconseguia augmentar el seu avantatge a 0-2 després d'un efectiu contraatac que Mbappé va finalitzar amb precisió. No obstant això, tota l'atenció es va dirigir ràpidament a una acció prèvia al gol: el robatori de pilota de Fede Valverde sobre Lamine Yamal. Les imatges captades en detall revelen clarament com Valverde trepitja el turmell del jove atacant blaugrana, qui cau a terra i perd el control de la pilota.

Encara que la infracció sembla evident en les repeticions televisives, Hernández Hernández, àrbitre principal, va decidir no assenyalar falta en directe, i tampoc el VAR va intervenir posteriorment per corregir la seva decisió. Aquesta situació va provocar la indignació immediata dels jugadors i aficionats del Barça, qui consideren aquesta jugada com a clau en el desenvolupament del partit.

| Twitter

Les xarxes socials exploten

La imatge del trepitjament ràpidament es va fer viral a les xarxes socials, generant una onada de crítiques cap a l'actuació arbitral. Els seguidors del FC Barcelona van qualificar d'inexplicable la decisió de no sancionar la falta prèvia al gol madridista, considerant que l'acció era prou clara per haver estat revisada i anul·lada pel VAR.

Un dels missatges més destacats a Twitter assenyalava de forma contundent: "Ni l'àrbitre ni el VAR han volgut veure la falta de Valverde per trepitjament a Lamine Yamal abans del gol de Mbappé. Està sent històric". Aquest tuit reflecteix clarament la percepció generalitzada d'injustícia per part de l'entorn blaugrana.

Explicacions arbitrals insuficients

Des de l'àmbit arbitral han sorgit veus que defensen la decisió de Hernández Hernández, argumentant que, encara que la imatge del trepitjament és clara, la força del contacte podria no ser suficient per assenyalar falta en una acció de joc tan ràpida i competitiva. No obstant això, aquestes explicacions no han convençut el barcelonisme, que continua considerant aquesta jugada com un greu error arbitral que va condicionar decisivament el duel.

Finalment, el FC Barcelona va aconseguir remuntar i guanyar el Clàssic amb un resultat de 4-3, deixant pràcticament sentenciada LaLiga. No obstant això, aquesta polèmica continua alimentant la discussió sobre la qualitat de l'arbitratge i el funcionament del VAR en partits transcendentals, qüestionant seriosament la consistència i els criteris emprats en la presa de decisions.