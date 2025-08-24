Archivo VAR enfonsa Hernández Hernández i Figueroa Vázquez amb la seva valoració

L'inici de Lliga va deixar una nit intensa a València, amb el reglament sota lupa. El debat arbitral va tornar a ocupar titulars, alimentat per decisions que van condicionar emocions i marcador. Els nous criteris prometien claredat, però la realitat va tornar a obrir interpretacions.
Una remuntada que no va apagar la discussió sobre el criteri de mans
El Barcelona va capgirar un 2-0 en contra amb un final dramàtic que va silenciar el Ciutat de València. El penal del descans, originat en una mà dins l'àrea, va encendre la metxa. Pedri i Ferran van signar la reacció, rematada per una desgràcia local en el descompte.
Designacions, àudio del VAR i l'acció que va marcar el 2-0
L'encontre va ser dirigit per Alejandro Hernández Hernández, amb Jorge Figueroa Vázquez al capdavant del VAR. La sala VOR va avalar el penal després de revisar que el braç estava “bastant separat” del cos. La descripció de l'àudio es va publicar hores després amb l'habitual entrega televisiva.
Hores després, Archivo VAR va qualificar l'actuació amb un 3,0i va parlar d'incompliments reglamentaris.Segons la seva valoració, l'àrbitre, empès pel VAR, va ignorar la nova Circular 3 del CTA. A més, va assenyalar responsabilitats a l'equip de vídeo per la seva influència al camp.
Encaixava la mà de Balde amb la Circular 3 del CTA?
La normativa vigent sanciona mans voluntàries o en posició antinatural que amplien clarament el volum corporal. També exclou braços enganxats o de suport, a més de contactes immediats després de jugar la mateixa pilota. Aquest marc pretén reduir penals lleus i premiar accions clarament determinants en el joc. Tanmateix, en aquest cas sí que es va xiular un penal molt dubtós.
L'acció debatuda se situa entre ambdós escenaris, generant interpretacions oposades entre analistes i exàrbitres. Uns veuen ocupació de l'espai, altres aprecien un braç proper al cos, sense intencionalitat apreciable.
El possible penal a Lewandowski que no va arribar a revisió a la banda
Ja a la segona part, el polonès va caure dins l'àrea després d'un contacte amb Elgezabal. El col·legiat no va assenyalar res i no hi va haver revisió en monitor, tot i les protestes. L'acció va ser apreciada com a fortuïta per alguns, encara que amb impacte en la progressió atacant.
Lectura tàctica de Flick i conseqüències abans de visitar Vallecas
Hansi Flick va ajustar peces, va donar protagonisme interior a Pedri i va accelerar els seus extrems per eixamplar espais. L'alemany va recol·locar alçades, va guanyar segones jugades i va donar continuïtat ofensiva des de la frontal.
El Barcelona afrontarà ara la seva visita a Vallecas amb el debat encès i la classificació ajustant-se aviat. La visita al Rayo Vallecano posarà a prova aquesta resposta emocional en un context exigent.
El Levante, per la seva banda, se'n va dolgut, però amb senyals competitius que conviden clarament a la tranquil·litat. El calendari li ofereix marge per ajustar automatismes abans de duels directes per la permanència.