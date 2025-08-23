Archivo VAR dicta sentència després del polèmic penal contra el Barça: 'Cruce de...'

Al Ciutat de València es respira aquella tensió que acompanya les nits grans. L'escenari convida a pensar en detalls, en decisions fines i en personalitat competitiva. La Lliga es decideix molts cops en matisos que canvien el pols d'un encontre.
Aquesta nit, 23 d'agost de 2025, l'última jugada de la primera part ho ha encès tot. El VAR ha cridat el col·legiat i ha assenyalat una mà dins l'àrea que ha pesat moltíssim. El llançament posterior ha ampliat l'avantatge local abans del descans i ha condicionat el guió.
Reacció del Barça a la represa i un marcador que ha girat en minuts concrets
La segona part ha confirmat la reacció blaugrana amb Pedri marcant al 49' des de la frontal. Tres minuts després ha igualat Ferran Torres després d'un córner, certificant el 2-2 al marcador. Abans, Morales havia transformat un penal després de revisió, decretat per mà de Balde, al 45'+7. L'àrbitre principal és Alejandro Hernández Hernández i a la cabina hi ha Figueroa Vázquez.
Archivo VAR qüestiona la decisió i parla de “curtcircuit” amb el col·legiat
A X, Archivo VAR ha estat rotund i ha parlat d'un curtcircuit en la revisió. Asseguren que Balde tenia la mà propera al cos i l'estava recollint, per tant, no era penal.
Què diu la Circular 3 sobre mans i per què condiciona la jugada d'aquesta nit
La Circular 3 del Comitè Tècnic d'Àrbitres fixa quan la mà és sancionable a l'àrea. Entre els supòsits destacables, subratlla la mà clarament separada i allunyada del cos del jugador. Si el braç acompanya el moviment natural i no augmenta el volum, la infracció perd consistència.
Pedri accelera el joc interior, Raphinha activa l'estratègia i Ferran apareix decisiu
El Barça ha millorat després del descans amb més ritme interior de Pedri i presència de Yamal. Les jugades a pilota aturada han activat Raphinha, que ha servit el córner de l'empat i ha generat perill continu. Ferran ja havia avisat amb un xut al travesser a la primera part, mostrant punteria calibrada.
Cinc minuts que han canviat inèrcies: del 2-0 al 2-2 amb futbol i determinació
El tram entre el 49' i el 52' ha comprimit emocions i ha capgirat inèrcies perillosament. El golàs de Pedri ha activat línies de passada i l'equip ha tornat a trepitjar àrea. L'empat de Ferran ha nascut en estratègia, castigant la defensa zonal després de dos serveis de cantonada.
Jornada 2 i necessitats competitives: ascens granota i aspiració culer a LaLiga 2025/26
El Levante torna a l'elit i necessita validar el seu pla amb resultats davant de gegants. El Barça de Flick busca regularitat primerenca i corregir desajustos en transicions i centrades laterals. El partit correspon a la Jornada 2 de Lliga 2025/26, amb calendari encara molt obert.
La gran pregunta per al tram final i el debat que seguirà demà
Va ser penal la mà de Balde segons la Circular 3 i l'esperit de la norma vigent? La jugada s'analitzarà en fred, però avui marca un encontre vibrant i ple de girs. El desenllaç pot reforçar lectures enfrontades sobre el VAR, encara que la reacció culer ja és notícia.