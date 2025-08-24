Missatge de Hansi Flick a Ferran Torres al descans del Llevant-Barça: Ho va canviar tot

El descans al Ciutat de València va ser un punt d'inflexió silenciós. L'equip va sortir del túnel amb una altra cara, una altra velocitat i una idea clara. La nit de dissabte 23 d'agost va quedar marcada per un gir que ningú no va anticipar.
El partit va arribar al descans amb dos cops locals, inclòs un penal després de revisió del VAR. Un penal injust segons experts com Archivo VAR. La represa - i la indignació - va encendre els visitants: Pedri va retallar amb un xut de dreta al 49, i va arribar l'empat al 52.
El desenllaç va aparèixer a l'afegit, quan una centrada lateral de Lamine Yamal va acabar convertida en autogol decisiu. L'escena de dissabte 23 d'agost va premiar la insistència visitant i va castigar la resistència granota.
La xerrada del descans que va reorganitzar el Barça sobre la gespa valenciana
L'entrenador va ajustar posicions i va demanar competitivitat ferotge en la represa de l'encontre. Segons va desvelar el vestidor, es van corregir dos matisos tàctics i es va reclamar el gen guanyador per canviar la dinàmica. La intervenció va alterar l'estructura ofensiva i va esvair els dubtes del primer acte. “Ens va donar un parell de matisos tàctics perquè no estàvem ben posicionats i, el més important, que havíem de treure caràcter, aquest gen guanyador. Hem sortit bé i hem estat efectius”, va assegurar Ferran Torres.
Ferran Torres, execució a primer toc i un bloqueig clau de Cubarsí
L'empat va néixer en un córner servit amb intenció per Raphinha des de l'esquerra. Ferran va atacar el punt d'impacte i va connectar una volea frontal, afavorida per un bloqueig net de Cubarsí. L'acció va descriure el pla: ocupar l'àrea, agredir espais i rematar sense demanar permís.
El tècnic va moure banqueta a l'intermedi i va guanyar comandament en camp rival. Gavi i Dani Olmo van aportar pausa i ruptura, mentre Raphinha va fixar més amunt la seva zona d'influència. L'equip va ajuntar línies, va pressionar després de pèrdua i va sostenir la iniciativa amb criteri i continuïtat.
L'ajust va prioritzar ajudes interiors i una sortida més neta cap als extrems. Amb Raphinha i Yamal oberts, l'àrea es va ocupar amb més freqüència i agressivitat. La pilota aturada es va convertir en arma recurrent, sumant bloquejos legals i rematada a primer toc.
Gol important per a 'el Tiburón'
La victòria manté el ple de punts en aquest inici de LaLiga EA Sports. Ferran suma dos gols en dues jornades i reforça la seva candidatura per a l'onze titular. El pròxim examen arribarà davant el Rayo Vallecano, amb el grup creixent en automatismes ofensius.
La progressió del calendari exigirà rotacions afinades i decisions quirúrgiques a les zones determinants. El Barça és líder amb 6 punts de 6 possibles i ja en treu 5 a l'Atlético de Madrid, que ha fet un molt mal inici.
El pla contempla alternar perfils segons rival i estat de forma col·lectiva. El retorn de Lewandowski va sumar un recurs per fixar centrals i descarregar cap a la segona línia. Aquesta competència manté la tensió interna i empeny Ferran a mantenir ullal a l'àrea.
El davanter viu un inici fèrtil, amb gol a Mallorca i un altre de determinant a València. La confiança s'alimenta quan la idea col·lectiva li ofereix centrades, ruptures i continuïtat ofensiva.