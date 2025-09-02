Sonsoles Ónega hace un gesto con su mano que asombra al público de 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega ha vuelto a acaparar titulares por un gesto que no ha pasado desapercibido. La presentadora de Y ahora Sonsoles se ha llevado una mano a la cabeza y más tarde la ha juntado con la otra a modo de rezo al enterarse de algo. Ha sido durante la última emisión del programa, mientras se debatía una exclusiva relacionada con Bertín Osborne.

Todo ha comenzado con el análisis de la reciente entrevista de Bertín en El Hormiguero. El cantante habló de su hijo más pequeño y de la presión mediática que ha sufrido y también comentó su decisión de exponerlo en la portada de la revista ¡HOLA!. El equipo del programa ha cubierto la entrevista al detalle, incluyendo reacciones en plató.

| Antena 3

En la mesa de debate se encontraba Carmen Lomana, colaboradora habitual del espacio. Ella ha revelado un dato que ha dejado atónita a Sonsoles: Ha confesado que Bertín Osborne la tiene bloqueada en sus redes sociales. Sonsoles ha mostrado una gran sorpresa, sin embargo, lo más impactante ha llegado después.

Sonsoles Ónega se sorprende al enterarse de una noticia en Y ahora Sonsoles

La conversación ha girado hacia las antiguas parejas de Bertín. En ese momento, Sonsoles ha lanzado una pregunta directa a Carmen Lomana: “¿Tienes novio ahora mismo?”.

La respuesta ha dejado al plató boquiabierto. “Sí, se llama Antonio”, ha contestado con una sonrisa. La revelación ha sido celebrada con alegría por todos los presentes.

| Antena 3

No obstante, lo que ha hecho que Sonsoles Ónega se lleve las manos a la cabeza ha sido lo siguiente. Carmen ha confesado que su actual pareja es “inspector de Hacienda”.

La reacción de Sonsoles ha sido inmediata. Ha abierto los ojos de par en par y ha gesticulado llevándose una mano al rostro, visiblemente impresionada y más tarde ha juntado las manos. Un claro ejemplo de que le ha sorprendido enormemente la profesión del novio de Carmen Lomana.

Sonsoles Ónega deja a todos sin palabras en Y ahora Sonsoles por lo que ha hecho en directo

Pero las confesiones no han terminado ahí. Lomana ha añadido que su novio es “viudo” y ha explicado que ella también lo es, por lo que entiende lo que él siente.

| Antena 3

Según sus palabras, esa coincidencia les ha unido aún más. “Nos entendemos muy bien”, ha comentado con serenidad.

Tras esta inesperada exclusiva, Sonsoles Ónega ha retomado el control del programa con rapidez. Aunque ha mostrado asombro, ha sabido reconducir el espacio con su habitual profesionalidad. Ha dejado claro, una vez más, por qué se ha consolidado como una de las presentadoras más carismáticas de la televisión española.