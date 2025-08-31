Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Montaje de fotos de la infanta Sofía y la reina Letizia Ortiz en primer plano, una de ellas mira al frente y la otra hacia un lado, ambas con expresión seria.
La reina Letizia ha tenido muy claro qué hacer con su hija menor | Europa Press, esp.xcatalunya.cat
Gente

La firme decisión de la reina Letizia con la infanta Sofía: ya no hay vuelta atrás

La postura de la esposa del rey Felipe se ha conocido ahora a raíz de información publicada desde Casa Real

Imagen de la redactora María Merino
por María Merino

La reina Letizia siempre prioriza su papel de madre. Y buena muestra de ello es que ahora ha tomado una determinación tajante sobre una de sus hijas, concretamente sobre la infanta Sofía. Una postura que ya no tiene vuelta atrás.

La esposa del rey Felipe, de cara a la marcha de la joven a Portugal para comenzar sus estudios universitarios, ha decidido dar un paso firme al respecto. Y este ha quedado de manifiesto a través de la web de la Casa Real.

La reina Letizia de cabello oscuro y suelto con blusa blanca sin mangas y cinturón negro entrando por una puerta de madera
La postura de la reina Letizia sobre su hija menor ha quedado ahora clara | Europapress

La reina Letizia decide priorizar a la infanta Sofía por encima de todo

La infanta Sofía se prepara para dejar España en cuestión de días y comenzar sus estudios en el Forward College. Una institución privada con sede en Lisboa que forma parte de un programa internacional exhaustivo.

La joven iniciará el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Un itinerario diseñado para dotar a sus alumnos de una visión global y que se desarrolla en tres capitales europeas. Ante esta nueva etapa, la reina Letizia ha tomado una decisión muy clara: dedicar estos días por completo a su hija menor.

La Casa Real ha publicado la agenda de la semana y en ella no aparece ningún acto oficial para la consorte. Es así, mientras que el rey Felipe VI sí mantiene compromisos como la apertura del año judicial o una audiencia militar. Esa ausencia de la soberana en los actos públicos solo significa una cosa: está centrada en Sofía.

La decisión no es casual. Con Leonor empezando ya mañana su formación en la Academia del Aire en Murcia, ha considerado que lo prioritario es acompañar a su hija menor. Sí, darle consejos, ayudarla a organizar su traslado y, sobre todo, estar presente en un paso tan importante.

La Familia Real vestidos de manera formal caminan por un pasillo acompañadas de otras personas en el fondo
La reina Letizia no tiene estos días agenda oficial, quiere pasar todo el tiempo con la infanta Sofía | Casa Real

El traslado a Lisboa no es menor. Allí se enfrentará a nuevas responsabilidades, un ritmo de vida distinto y un contexto académico internacional que marcará su futuro. La reina Letizia, consciente de ello, ha decidido hacer todo lo que esté en su mano para que la transición sea lo más fluida posible.

Esta firmeza en su decisión de anteponer a su hija sobre los compromisos de la Corona demuestra, nuevamente, cómo la reina entiende la maternidad. Para ella, los títulos y las funciones institucionales son importantes, pero su papel de madre está por encima de todo.

El nuevo futuro de la infanta Sofía y la implicación de la reina Letizia

El Forward College, donde estudiará la infanta Sofía, es una universidad joven y con un concepto innovador. Ofrece grupos reducidos, tutorías personalizadas y un plan académico que combina la formación intelectual con el desarrollo práctico y emocional de sus alumnos.

El primer curso lo realizará en Lisboa, donde el campus se encuentra en pleno barrio de Chiado, un lugar vibrante y cosmopolita. En los siguientes años, ella completará su itinerario en París y en Berlín, lo que le permitirá vivir de primera mano la experiencia de tres grandes capitales europeas. Esta formación contrasta con la de Leonor, que ha seguido el camino de la preparación militar en España, lo que marca dos trayectorias muy distintas dentro de la Familia Real.

Letizia ha estado muy implicada en todo el proceso de selección de la universidad.  Y ahora está especialmente pendiente de su hija pequeña en estos días previos a su marcha. Para la reina, esas horas compartidas son ahora mucho más valiosas que cualquier otra obligación oficial.

La reina Letizia y la infanta Sofía sonríen en un evento al aire libre, una de ellas saluda con la mano mientras la otra observa hacia el frente, ambas rodeadas de personas vestidas de uniforme blanco en el fondo
Letizia ha antepuesto así su rol de madre al de reina | Europa Press

Esta decisión de la esposa de Felipe con la infanta Sofía, de centrarse en ella y acompañarla en su salto a la vida universitaria, demuestra su manera de entender la maternidad. No hay marcha atrás, porque el vínculo familiar, en su caso, siempre estará por encima de cualquier protocolo real.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente