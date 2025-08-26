Dani Martín rompe su silencio tras perder a Verónica Echegui y confiesa: 'Ojalá...'

Dani Martín ha roto su silencio a través de las redes sociales tras la triste pérdida de su gran amiga, Verónica Echegui. Y lo ha hecho para hacer una inesperada confesión: “Ojalá no haberte visto hoy”.

Alrededor del mediodía de este lunes, 25 de agosto, toda España se ha quedado en shock tras confirmarse el fallecimiento de esta conocida actriz con apenas 42 años de edad.

Según ha detallado la Agencia EFE, Verónica Echegui atravesaba desde hacía un tiempo un proceso oncológico. Enfermedad que ha terminado apagando su vida el pasado domingo, 24 de agosto, tras pasar un periodo de tiempo ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Desde que ha trascendido la noticia, las redes sociales se han convertido en un escaparate de admiración hacia la actriz que dio vida a la Vero en Yo soy la Juani.

Los mensajes se multiplicaban a medida que colegas de profesión, amigos y seguidores dejaban constancia de su cariño hacia Verónica Echegui. Uno de los últimos en pronunciarse públicamente ha sido el cantante Dani Martín, quizá por la dificultad de asimilar lo ocurrido.

Tanto es así que no ha sido hasta hace unas horas cuando ha reunido el valor de publicar un emotivo post en Instagram. En él, el artista ha compartido una imagen en la que aparecen juntos durante el rodaje de Yo soy la Juani, película que les unió por primera vez.

Sin embargo, lo que realmente ha conmocionado al resto de usuarios de dicha red social ha sido el emotivo texto de despedida que Dani Martín le ha dedicado a Verónica Echegui. “Ojalá no haberte visto hoy”, ha asegurado roto de dolor.

Dani Martín se rompe en redes tras perder a Verónica Echegui

Dani Martín ha querido comenzar su tributo a Verónica Echegui como solo él sabe, con un mensaje lleno de comparaciones cargadas de afecto. Un retrato con el que ha descrito a la perfección a esta gran actriz:

“La Vero era la Penélope de Jamón, jamón, la Rosalía de Saoko, papi, saoko, la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero”.

Dani Martín no ha querido dejar pasar la ocasión para asegurar ante todos sus seguidores que fue Verónica Echegui quien le enseñó todo lo que sabe sobre interpretación.

“A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos”, ha añadido.

Visiblemente afectado por la pérdida de Verónica Echegui, Dani Martín ha confirmado que “hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana”. “No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra”, ha lamentado a continuación.

“Ojalá no haberte visto hoy... Que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer a su huerta: ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así”.

Antes de finalizar su post, Dani Martín ha querido sacar a relucir todas las cualidades que, según él, poseía Verónica Echegui: “Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética”.

“Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto, mujer libre, anárquica y hermosa[…]Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero, vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo... Te quiero, Eche”.