Un periodista español acaba de confirmar lo de la princesa Leonor y su madre, Letizia

El gesto de la princesa Leonor y su madre, la reina Letizia en su última aparición pública ha dado mucho que hablar. Lo que hasta hace unos días era solo un detalle que había pasado desapercibido, ahora ha sido aclarado por un periodista con su verdadero significado. La confirmación ha llegado tras una de las citas más destacadas del verano para la familia real.

El pasado lunes, en el Palacio de Marivent, tuvo lugar la tradicional recepción estival con la asistencia de los reyes y sus hijas. Ha sido en este acto donde Leonor y su hermana, junto a Letizia, sorprendieron con un momento tan inesperado como simbólico, ya que saludaron en lenguaje de signos. Este gesto no solo ha captado la atención de los presentes, sino que se viralizó rápidamente en redes sociales.

| Instagram, @casareal.es

Omar Suárez, periodista y colaborador del programa Vamos a Ver, ha explicado en directo qué hay detrás de esa escena. Hijo de padres sordos y gran conocedor de la lengua de signos, ha confirmado que las tres quisieron presentarse siguiendo la costumbre de este lenguaje. Además, ha detallado que cada una de ellas se identificó con un signo personal que tiene un significado específico.

Así interpreta el periodista el saludo de la princesa Leonor, la infanta y su madre, la reina Letizia

En el caso de la princesa Leonor, el gesto hace referencia a un rasgo muy reconocible de su infancia. Según Suárez, cuando era pequeña llevaba siempre un flequillo hacia un lado, algo que se convirtió en una seña de identidad para quienes la conocían. Por ello, su signo en la lengua de signos reproduce ese característico movimiento.

| Instagram, @annieruiz9

La reina Letizia, en cambio, cuenta con un gesto mucho más sencillo y directo. El colaborador ha confirmado que su signo es la letra 'L', inicial de su nombre, algo habitual en este tipo de presentaciones. Respecto a la infanta, Omar consultó con sus padres, quienes dedujeron que su signo podría deberse a su sonrisa y a la forma en la que achina los ojos al reír.

El periodista aclara la elección del signo de la princesa Leonor, su hermana y la reina Letizia

Durante la tertulia, Antonio Rossi ha planteado una cuestión clave sobre quién decide el signo que representa a cada persona. Suárez ha explicado que puede ser uno mismo quien lo elija o bien que se lo asignen otras personas en función de un rasgo característico. En cualquier caso, siempre se trata de algo que identifique de forma clara y única al individuo.

| Mediaset

Este gesto de la familia real, ya confirmado en su significado, ha sido valorado como un detalle inclusivo y cercano. No solo ha permitido visibilizar la lengua de signos, sino que también ha mostrado a Leonor, su hermana y Letizia en una faceta más personal. Un pequeño momento que, gracias a la explicación de Omar Suárez, ha pasado de la anécdota a convertirse en un símbolo.