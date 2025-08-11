La Familia Real británica abandona Buckingham Palace y en Reino Unido saben el motivo

Lo de la Familia Real británica con el castillo de Balmoral ha sido un auténtico flechazo, que ha pasado de generación en generación. La reina Victoria compró el castillo en 1848 y solo hicieron falta unos minutos para que lo considerara su “querido paraíso en las Tierras Altas”. Ahora, en Reino Unido ya saben que los Windsor abandonaran Buckingham Palace para irse unos días a pasar sus vacaciones en Balmoral.

Un año más, Balmoral está listo para recibir a la Familia Real. Está en el Valle de Dee, allí los Windsor han vivido momentos felices y también han vivido días tristes. Las puertas ya se han cerrado a los visitantes debido a que pronto darán comienzo las vacaciones privadas.

| Instagram, @theroyalfamily

Este año la Familia Real británica tiene motivos para sonreír: La recuperación de Kate Middleton ha avanzado bien y además, se ha anunciado una boda. Peter Phillips y Harriet Sperling se han comprometido. Él es el hijo mayor de la princesa Ana y la relación ha durado un año.

En Reino Unido ya saben que la Familia Real británica dejará Buckingham Palace para irse de vacaciones

Por segundo año consecutivo, Carlos III ha mostrado un gesto de transparencia y ha abierto Balmoral al público antes de la llegada de la familia. Ha permitido que los visitantes recorran los jardines. Ha enseñado las estancias más emblemáticas.

Ese refugio ha sido escenario de la vida más íntima de los Windsor: Allí siempre se comportan como una familia más y hacen muchos planes al aire libre. El príncipe Guillermo recuerda allí a su abuelo y siempre lo llama “el rey de la barbacoa”. Cuando el clima acompaña, hacen picnic y también suelen ir de pesca.

| Instagram, @homewardsuk

Los más aventureros que han ido a visitar el lugar han aprovechado las rutas de senderismo, han montado a caballo. Han observado fauna salvaje. Ciervos, águilas reales, ardillas poco comunes y salmones han formado parte del paisaje.

La Familia Real británica quiere pasar unos días de descanso fuera de Buckingham Palace

Ahora, la Familia Real ha tomado una decisión que ha sorprendido: Han cerrado el lugar debido a que quieren pasar allí todas sus vacaciones privadas. Han decidido prepararlo con antelación y el objetivo ha sido claro, cuando lleguen, todo estará listo. Balmoral les ofrece silencio, naturaleza y tradición, un lugar en el que el tiempo parece detenerse.

El castillo ha vuelto a ser lo que siempre ha sido para ellos. Un refugio y un símbolo de la Familia Real de Reino Unido. Un paraíso que la reina Victoria ya había visto con esos mismos ojos hace más de siglo y medio.