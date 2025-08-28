Victoria Federica (24 años) recibe una feliz noticia que impresiona a la infanta Elena

Días después de confirmarse el fin de su relación con Borja Moreno, Victoria Federica ha recibido la mejor de las noticias. Según ha trascendido a través de las redes sociales, con solo 24 años, ha conseguido alcanzar una de sus metas, algo que ha dejado verdaderamente impresionada a la infanta Elena.

A pesar de pertenecer a la familia del rey Felipe VI, hace unos años, Victoria Federica dejó muy claro el camino profesional que quería seguir. De hecho, no se lo pensó dos veces a la hora de dejarlo todo para dedicarse a su mayor pasión: la creación de contenido.

Durante todo este tiempo, y con la desaprobación de la infanta Elena, Victoria Federica se ha dedicado en cuerpo y alma a hacerse un hueco en el mundo de los influencers. Esfuerzo que ya ha empezado a dar sus frutos.

Tal y como ha asegurado en redes el comunicador y experto en realeza, José Moreno, se ha convertido en una de las nominadas de la nueva edición de los Premios Forbes:

“Victoria Federica, sobrina de Felipe VI, quien cuenta con 374 mil seguidores en Instagram, ha sido nominada a los Premios Forbes en la categoría de Mejores Creadores de Contenidos 2025”.

Gracias a su contenido centrado en viajes y posados fotográficos, Victoria Federica ha logrado consolidarse en redes sociales como una de las influencers más seguidas de nuestro país. Y es que, tan solo hay que fijarse en su número de seguidores para darnos cuenta de ello.

Por eso, este año, Forbes no se lo ha pensado dos veces a la hora de incluir su nombre en la lista de nominados. Información que, sin duda, habrá dejado muy impresionada a su madre, la infanta Elena.

En la categoría en la que compite, los Premios Forbes distinguen la calidad y la relevancia en la creación de contenido digital en España. Teniendo en cuenta tanto a perfiles de gran alcance como a aquellos que ofrecen propuestas más especializadas.

En este contexto, Victoria Federica comparte nominación con figuras tan conocidas como Lidia Torrent, María Pombo, Lola Lolita, Sergio Peldanyos o Plex, entre muchos otros.

Además, en su última publicación, dicha revista no se ha limitado a enumerar los nombres de los influencers seleccionados. También incluye una breve descripción de cada uno. Esto es lo que ha dicho en el caso de Victoria Federica:

“Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual rey Felipe VI y quinta en la línea de sucesión al trono español. ¿Se necesita más para ser influencer y socialité del más alto nivel?”.

Como era de esperar, las reacciones por la nominación de Victoria Federica no se han hecho de rogar. Tanto es así que varios usuarios de las redes sociales no han tardado en compartir sus opiniones al respecto.

“Increíble que en 2025 sigamos aplaudiendo a gente por tener un apellido y vivir del cuento. Mientras tanto, miles se esfuerzan cada día sin reconocimiento”, ha escrito un internauta. “Vaya, hay que darle algún premio para que parezca que hace algo”, ha asegurado con dureza otra persona.