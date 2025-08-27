Richard Gere admite las sospechas sobre los hijos que tiene con Alejandra Silva

Richard Gere no ha podido seguir ocultando lo que se venía rumoreando sobre los hijos que tiene con Alejandra Silva. Así, de manera indirecta y a través de su mujer, ha admitido las sospechas.

Sí, en redes sociales, la pareja ha decidido confirmarlo todo. Ni más ni menos dónde se encuentran ahora los pequeños, Alexander y James.

| Instagram, @alejandragere

Richard Gere y Alejandra Silva confirman lo que se rumoreaba sobre sus hijos

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, son bastante cautos con respecto a su vida privada. De ahí que les gusta mantenerla lo más alejada posible del foco mediático. Pero ahora han hecho una excepción.

Desde hace días circulaban rumores sobre la localización de los hijos de Richard Gere y Alejandra Silva. Muchos apuntaban a que los niños no se encontraban en España, sino en otro lugar más tranquilo y apartado.

Ahora, a través de un vídeo compartido en Instagram por ella, el matrimonio ha confirmado la sospecha. En las imágenes se aprecia que la familia está en Estados Unidos, disfrutando del verano en un entorno paradisíaco.

El propio Richard Gere, aunque sin hablar directamente, ha validado así la noticia. Y es que su mujer ha dejado claro que los cuatro se encuentran fuera del país, gozando de momentos de descanso y unión familiar.

En el vídeo, los niños aparecen correteando y jugando en la arena, mientras la pareja aprovecha para disfrutar del mar y del buen tiempo. Todo al tiempo que los cuatro comparten otros instantes de juegos juntos. Se trata de escenas cotidianas que muestran la normalidad y alegría de una familia que huye del ruido mediático.

La felicidad de la familia de Richard Gere y Alejandra Silva

Junto al vídeo, Alejandra Silva, la esposa de Richard Gere, ha escrito un mensaje cargado de poesía y sentimientos. En él ha destacado lo felices que están. Y lo ha hecho incidiendo en la importancia de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como el sol o los seres queridos.

Así, ha expuesto: “El sol no entiende de relojes, pero siempre llega. Nos recuerda que la vida tiene su propio ritmo: ilumina, despierta, da calor y vida. Seguirlo es recordar lo esencial: la risa de los hijos, la piel vibrando con la brisa, el horizonte que se abre en cada salto”.

“La luz del sol no es solo claridad: es sabiduría, despertar, presencia. Nos invita a estar aquí, ahora, en lo más sencillo y verdadero. Quizá la felicidad no sea más que esto: aprender a caminar, y a saltar, al compás de su energía infinita”.

| Instagram, @alejandragere

Richard Gere y Alejandra Silva, con este gesto, no solo han revelado dónde están sus hijos, sino también cómo viven. Lejos de protocolos y cámaras, han apostado por una vida en familia marcada por la calma y el contacto con lo esencial.

Las imágenes y las palabras compartidas han tenido una gran acogida en redes sociales. Muchos seguidores han celebrado ver al matrimonio tan feliz y han valorado la naturalidad con la que se muestran en un momento íntimo.

Para Gere, a sus 75 años, este tipo de escenas representan una etapa vital distinta a la de sus años de mayor actividad en Hollywood, cuando estaba casado con Cindy Crawford. Ahora su prioridad son sus hijos y su familia junto a Alejandra, con quien ha formado un hogar sólido y estable.