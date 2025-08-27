Se confirma lo de Hans Arús en Aruseros y La Sexta

La expectación llevaba semanas creciendo en la órbita Arús, con rumores insistentes y movimientos sutiles en las cuentas oficiales del programa. Tras pistas y silencios medidos, la cadena ha despejado incógnitas y ordenado su tablero televisivo para un septiembre con novedades contundentes.

LaSexta recupera el fin de semana

La confirmación ya es pública y no admite matices: ‘Aruser@s Weekend’ regresa a la parrilla con Hans Arús como presentador titular. La edición de fin de semana arrancará el sábado 6 de septiembre, con emisión de nueve a once de la mañana. El movimiento viene acompañado de otra pieza relevante: el Aruser@s diario vuelve el lunes 25 de agosto con Alfonso Arús liderando el tramo matinal. La estrategia refuerza una marca líder que acumula curso tras curso, dominando la franja y fidelizando audiencia con actualidad, humor y ritmo propio.

La cadena lo oficializa y Alfonso bromea en plató

La Sexta ha comunicado la apuesta en sus canales oficiales, detallando horario, contenidos propios y el papel del nuevo conductor de los fines de semana. Pocas horas después, Alfonso Arús celebró el anuncio con ironía ante la audiencia y dejó una frase que retrata su complicidad familiar. “Vamos a tener problemas”, deslizó entre risas, confirmando el ascenso de Hans y poniendo la guinda a la noticia en pleno regreso del programa. La marca ‘Weekend’ no es nueva para la audiencia, aunque su trayectoria fue abrupta y breve antes de desaparecer de la parrilla.

| Instagram, @hansarus_

La primera parada llegó durante el Mundial de Qatar, cuando la cadena decidió darle vacaciones para eludir un calendario imposible en el otoño televisivo. Meses más tarde, en marzo de 2023, se certificó su cancelación definitiva, a cambio de reforzar la edición diaria con más minutos en antena. La foto hoy es distinta: las audiencias de Aruser@s han crecido con constancia, y Atresmedia busca explotar su franquicia con una ventana adicional. Hans Arús no es un desconocido para la audiencia, visible cada mañana como analista de tendencias y rostro habitual en la mesa del programa.

Quién es Hans y cómo encaja en la nueva apuesta

En diciembre, ya ejerció de presentador circunstancial cuando su padre enfermó, ganando solvencia en directo y recibiendo un calor notable del público. Su perfil en redes muestra un tono profesional, ligado al fitness y al formato, con publicaciones de agradecimiento y bastidores televisivos. La versión de fin de semana le permitirá desarrollar secciones propias, cebadas durante la semana, y reforzar el vínculo con una comunidad muy activa. El movimiento llega en un marco muy competitivo, donde las mañanas concentran marcas históricas y experimentos que buscan arañar décimas cada semana.

La Sexta potencia su franquicia más rentable y confía a Hans una puerta juvenil, complementaria al sello reconocible de Alfonso en el día a día. Las cifras del curso anterior avalan la apuesta, con Aruser@s liderando tres temporadas seguidas y una base fiel que garantiza arrancadas sólidas en septiembre. Si el estreno funciona, la cadena podría explorar especiales temáticos, nuevos colaboradores y sinergias con su universo digital para prolongar el efecto locomotora. Con la fecha fijada y el equipo en marcha, el plan es claro: consolidar el liderazgo diario y ganar la mañana del fin de semana.