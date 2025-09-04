Tensión en 'Supervivientes' por el problema que ha tenido Gloria Camila en directo

La tensión ha marcado el inicio de la segunda edición de Supervivientes All Stars. El esperado regreso de antiguos concursantes ha comenzado con fuerza. Supervivientes ha arrancado con una gala cargada de emociones, enfrentamientos y momentos incómodos.

Desde el primer minuto, el ambiente ha sido tenso. Jorge Javier Vázquez ha dado la bienvenida a todos los participantes. Ha presentado uno a uno a los concursantes que han vuelto a la isla para revivir la experiencia.

| Telecinco

Pero el momento más delicado ha llegado con los vídeos de presentación. En especial, los de Gloria Camila e Iván González.

Gloria Camila vive una tensa situación en Supervivientes con uno de sus compañeros

Ambos vídeos han generado gran revuelo debido a que en su vídeo, Gloria Camila ha tachado a Iván de “falso y mentiroso”. Las palabras han causado sorpresa entre los presentes y el público ha reaccionado con murmullos. Jorge Javier ha mostrado los vídeos sin previo aviso, lo que ha provocado incomodidad.

Gloria ha asegurado que ha vivido una auténtica encerrona y se ha sentido traicionada en pleno directo. La situación ha escalado rápidamente. Iván no ha tardado en responder y ha negado las acusaciones y ha sacado a relucir un episodio del pasado.

| Telecinco

Según Iván, ambos mantuvieron una relación sentimental y Gloria Camila lo ha desmentido de inmediato. Ha afirmado que nunca ha existido tal relación y la discusión ha subido de tono. Los dos se han lanzado reproches en plena gala y la tensión ha sido evidente en el plató.

El enfrentamiento ha encendido las alarmas en la organización del programa. Estamos solo en el primer programa, sin embargo, ya se han empezado a formar bandos. Algunos concursantes han mostrado su apoyo a Gloria mientras otros, han optado por mantenerse al margen, el conflicto ha marcado un antes y un después.

Gloria Camila no ha tenido un buen comienzo en Supervivientes

Los seguidores del programa han reaccionado en redes sociales. Muchos han criticado la forma en que se ha expuesto a Gloria Camila mientras otros han cuestionado la sinceridad de Iván González. El debate ha estado servido desde el inicio.

| Telecinco

Supervivientes All Stars ha comenzado con intensidad. Las emociones han estado a flor de piel y todo indica que la convivencia no será nada fácil.

Si algo ha quedado claro, es que esta edición promete emociones fuertes. El conflicto entre Gloria e Iván ha dejado huella y esto no ha hecho más que empezar.