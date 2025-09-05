La princesa Amalia (21 años) confirma el rumor sobre su vida y Holanda la aplaude

Se respira un aire de celebración en Holanda tras confirmarse el rumor sobre el futuro más inmediato de la princesa Amalia. La heredera de los Orange ha comenzado septiembre sentando las bases de lo que serán sus próximos meses.

A sus 21 años, la princesa ya ha asumido su rol en la monarquía neerlandesa y ha comenzado su férrea formación. En ella, como ocurre en la Corona española, desempeña un papel fundamental ser conocedora de todos los ámbitos de la sociedad. La diferencia es que la princesa Amalia no está obligada, pese a ello ha emocionado a toda Holanda dando un paso firme.

Holanda celebra la última hora de la princesa Amalia

La heredera al trono de los Países Bajos, la princesa Amalia, está a punto de comenzar una nueva etapa. Esta joven de 21 años ha tomado una decisión que marca un hito en su preparación para el futuro. Decisión que ha sido aplaudida por toda Holanda y que demuestra el compromiso y la versatilidad de la hija de Máxima y del rey Guillermo.

Concretamente, la princesa Amalia ha confirmado el rumor sobre su ingreso en el Ejército este mismo mes de septiembre. Pese a que en Holanda los herederos de la Corona no están obligados a recibir formación militar, Amalia ha decidido dar el paso. Eso sí, lo hará de manera parcial combinando la academia castrense con sus estudios universitarios.

De esta manera, la princesa ha buscado respetar la tradición, su padre, el rey Guillermo, también se formó militarmente, mientras cumple con su educación universitaria. Amalia se ha integrado en el programa Defensity College, un programa del Ministerio de Defensa neerlandés que forma a universitarios como reservistas durante sus carreras.

Este enfoque permitirá a la hija de la reina Máxima aplicar lo aprendido en su carrera mientras se forma en lo castrense. Sin duda un ejemplo de compromiso y dedicación con la Corona que toda Holanda aplaude orgullosa de la heredera al trono.

La princesa Amalia estudió un grado interdisciplinar en Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam. Actualmente, está a punto de comenzar una nueva licenciatura en Derecho neerlandés. En ese contexto, ha decidido asumir una formación militar básica a tiempo parcial durante los dos próximos años, que resulta compatible con sus estudios.

La princesa Amalia comienza una nueva etapa en el Ejército

El Defensity College ha resultado ser la mejor opción para la siguiente etapa en la vida de la princesa Amalia de Holanda. Propone actividades que incluyen, por ejemplo, colaborar en el diseño de comunicaciones satelitales o trabajar en proyectos de reducción de emisiones de CO₂ en buques.

La decisión de la heredera refleja su voluntad de combinar dos momentos cruciales en su vida, aparentemente distintos. No en vano, tratará de aplicar sus conocimientos universitarios a su formación militar, lo que le servirá de aprendizaje.

Ya en el posado veraniego de la Familia Real, la princesa Amalia compartió abiertamente su decisión de compaginar el Ejército con Derecho. Ahora, con el comienzo de septiembre, ese deseo se ha hecho realidad y ya se encuentra realizando ambos estudios.

El modelo que ha escogido la princesa Amalia se suma a una tendencia entre herederas europeas. Otras jóvenes royals como la princesa Leonor o Isabel de Bélgica han optado también por preparar un perfil híbrido entre lo académico y lo militar.

Sin embargo, en el caso de Holanda, la decisión tiene un matiz especial: el rey no es jefe supremo de las Fuerzas Armadas desde 1848. Esto implica que Amalia no tiene obligación de recibir esta formación. Aun así, ha decidido dar el paso añadiendo valor a su determinación y demostrando que es posible una monarquía moderna.