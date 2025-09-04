Logo es.xcatalunya.cat
Jorge Javier Vázquez de cabello canoso y gafas doradas con fondo oscuro y un círculo en la esquina mostrando una figura con el rostro difuminado por una luz brillante
Jorge Javier Vázquez muestra su cambio físico en ‘Supervivientes’ | Telecinco, esp.xcatalunya.cat
Gente

Jorge Javier Vázquez impacta en 'Supervivientes' al mostrar su brutal cambio físico

Tensión en 'Supervivientes' por la noticia que ha dado Jorge Javier Vázquez en directo

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

La tensión ha marcado el inicio de la primera gala de Supervivientes All Stars 2. El esperado estreno ha comenzado con fuerza, aunque también con sorpresa. Y es que Jorge Javier Vázquez ha sorprendido con una mala noticia y un cambio físico brutal.

Hoy se ha desvelado que esta edición trae de vuelta a “los mejores supervivientes, los que son dignos de regresar a la aventura más extrema”. Una gran apuesta que ha generado expectación entre los seguidores del programa.

Mano extendida acercándose a un tótem de madera con las letras SV en la playa
Hoy comienza ‘Supervivientes’ | Telecinco

Sin embargo, algo inesperado ha alterado los planes del directo. Un problema ajeno al formato ha obligado a cambiar por completo el guion. Jorge Javier Vázquez lo ha anunciado al comenzar la emisión.

Jorge Javier Vázquez da una mala noticia en Supervivientes

“Bienvenidos, desgraciadamente en este momento y debido a un problema de una de las comunidades autóctonas de Honduras con las autoridades hemos tenido que cancelar la noria infernal. Respetamos todas las culturas y esperemos que se solucione muy pronto. Por ello hemos tenido que no realizar ninguna prueba en la playa de juegos”, ha explicado con seriedad el presentador.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores y muchos han reaccionado con desconcierto en redes sociales. Algunos no entendían qué estaba ocurriendo. Otros han mostrado preocupación por la situación local que ha motivado esta decisión.

Cinco personas en traje de baño posan sonrientes frente a un helicóptero rojo y blanco en un día soleado
Los concursantes no han podido enfrentarse a la prueba | Telecinco

Jorge Javier también ha querido mandar un mensaje de calma. “Nuestro equipo está haciendo todo lo posible para daros el mejor espectáculo”, ha añadido. Con este mensaje, el presentador ha intentado tranquilizar a los espectadores, aunque no todos han quedado conformes.

La gala ha continuado sin las pruebas previstas. Ha sido una situación inédita en el programa. Nunca antes se había suspendido una parte tan importante del concurso en pleno directo.

Las redes se llenan de comentarios sobre el aspecto de Jorge Javier Vázquez en Supervivientes

Aunque otra de las cosas que también han impactado a la audiencia ha sido el brutal cambio físico que Jorge Javier ha mostrado en pleno directo en Supervivientes. Se le ha visto con gafas de sol oscuras, pelo y traje blancos, incluso en las redes rápidamente han circulado comentarios sobre su nuevo aspecto.

Jorge Javier Vázquez con gafas de sol y traje blanco posando frente a un fondo de playa con palmeras
Jorge Javier Vázquez impacta con su cambio físico | Telecinco

A pesar del contratiempo, la producción ha logrado mantener el ritmo de la gala. Se han emitido vídeos inéditos y se ha presentado a los primeros concursantes. La emoción por el regreso de los veteranos ha estado muy presente.

Pero la noticia de Jorge Javier ha eclipsado todo. El arranque de Supervivientes All Stars 2 ha sido diferente. Marcado por la incertidumbre y con una pregunta en el aire: ¿el cambio físico del presentador ha sido lo mejor de la gala?

