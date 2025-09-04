Sonado aplauso en 'Supervivientes All Stars' por lo ocurrido con Sonia Monroy

Esta noche se estrena la segunda temporada de Supervivientes All Stars y ya han llegado las primeras imágenes de los concursantes. En concreto, se les ha visto juntos y charlando en el aeropuerto. Y esas instantáneas han provocado un gran aplauso de los internautas por lo que ha sucedido con Sonia Monroy.

Concretamente, lo que ha hecho Sonia es plantarle cara a uno de sus compañeros, Kike Calleja. Todo al tiempo que ha revelado algo muy personal y emocionante.

| Mediaset

Sonia Monroy sorprende en Supervivientes All Stars con un zasca a Kike Calleja

El estreno de la segunda edición de Supervivientes All Stars está generando un revuelo enorme en la audiencia. Las redes llevan días especulando sobre lo que ocurrirá en esta versión especial del reality, que reúne a veteranos del concurso. Entre ellos se encuentra Sonia Monroy, una participante con gran experiencia televisiva y con un carácter que no pasa desapercibido.

Las primeras imágenes de los concursantes, difundidas en redes sociales, los han mostrado en el aeropuerto antes de embarcar rumbo a Honduras. Allí, mientras compartían charlas distendidas, se ha producido un momento que no ha tardado en hacerse viral. El periodista Kike Calleja le ha hecho a la citada actriz una pregunta sobre su vida sentimental, ha querido saber si está enamorada.

Sin embargo, lo que parecía una conversación ligera se ha convertido en una escena aplaudida por muchos. Sonia Monroy ha frenado en seco la cuestión y le ha dejado muy claro a su compañero que su vida sentimental no iba a ser tema de debate durante el concurso. Con gran naturalidad y una sonrisa, le ha respondido con una frase tajante: “¿Tú ya estás trabajando?”.

El comentario ha sido interpretado como un elegante zasca hacia Calleja. Sí, recordándole que en el reality la prioridad será la convivencia y las pruebas de supervivencia, no las historias privadas de cada concursante.

La reacción de Sonia ha sido rápida y contundente, lo que ha generado numerosas muestras de apoyo en redes sociales. Muchos usuarios han destacado su seguridad y su capacidad para marcar límites desde el primer momento.

Este gesto de Monroy ha sido visto además como una declaración de intenciones de lo que será su paso por Supervivientes All Stars. Y su momento con Kike ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados antes incluso del estreno oficial del programa.

Sonia Monroy también realiza una confesión emotiva antes de comenzar Supervivientes All Stars

Más allá del enfrentamiento con Kike Calleja, Sonia Monroy también ha protagonizado un momento muy sentido. Y es que ha confesado el nombre de las personas a las que echará de menos durante su estancia en Honduras. Su declaración ha sorprendido por la sinceridad y la carga emocional que ha transmitido.

La actriz ha dejado claro que añorará a varios seres queridos: “A mi sobrina Alba, a mi prima Lydia, a Yolita. Mi mamá es que ya se me ha ido al cielo”.

| Mediaset

La confesión ha sido recibida con ternura en redes. Muchos internautas han destacado la autenticidad del momento y han valorado que Sonia Monroy haya abierto su corazón de ese modo. La naturalidad con la que ha hablado de su familia la ha humanizado y la ha acercado aún más al público.

De hecho, el contraste entre el carácter demostrado frente a Kike Calleja y la vulnerabilidad de su confesión ha hecho que el aplauso hacia ella sea aún mayor. La audiencia ha visto en Sonia Monroy a una concursante completa: firme para defenderse, pero también sensible y cercana.