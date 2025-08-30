Alberto de Mónaco tiene un gesto que impresionará al rey Juan Carlos desde Abu Dabi

Alberto de Mónaco ha dejado a más de uno sin palabras tras confirmarse el bonito gesto que ha tenido con España. Información que ha llegado hasta Abu Dabi y que, sin duda, ha logrado impresionar al rey Juan Carlos.

En lo que llevamos de año, España ya ha visto arder unas 415.000 hectáreas de su territorio, de acuerdo con los cálculos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales. La magnitud de este balance coloca al país en cifras históricas en cuanto a superficie arrasada.

| Europa Press

Sin embargo, el alcance de estos fuegos no solo preocupa a nivel interno. Y es que, según se ha confirmado, los incendios que azotan diferentes regiones de nuestro país han llamado la atención fuera de nuestras fronteras. De hecho, la preocupación se ha extendido a países vecinos que siguen de cerca su evolución.

Tanto es así que, frente a esta alarmante situación, Alberto de Mónaco le ha enviado una carta al rey Felipe VI para trasladarle su “más sincero pésame” por la catástrofe. Gesto que, sin duda, ha dejado muy impresionado al rey Juan Carlos quien, desde Abu Dabi, también está muy pendiente de esta catástrofe nacional.

| Europa Press

En el texto, Alberto de Mónaco reconoce tanto las pérdidas materiales como las “pérdidas humanas” ocasionadas por las llamas. Además, también refleja la inquietud de su esposa, por lo que sucede en comunidades especialmente golpeadas como Galicia y Castilla y León.

Alberto de Mónaco sorprende al rey Juan Carlos con la carta que le ha enviado a su hijo Felipe

En su nombre y en el de la princesa Charlene, Alberto de Mónaco le ha expresado su “mayor solidaridad y compasión” al rey Felipe y al conjunto de la ciudadanía. Unas palabras con las que se busca trasladar ánimo a un país que continúa en alerta por los incendios.

En la misiva, difundida por el gabinete de comunicación del Principado de Mónaco, también reconoce la labor de los bomberos y equipos de emergencias que se encuentran en primera línea.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Tanto es así que Alberto ha querido rendir un homenaje al “valor” y a la “entrega” de estas personas que, según ha destacado, “trabajan sin descanso para proteger a la población”.

Por otra parte, el soberano monegasco también le ha dedicado unas palabras a todas las víctimas y a sus allegados. Eso sí, sin olvidarse de las personas heridas y las que han perdido sus hogares.

De manera paralela, el príncipe Alberto ha remitido otra carta semejante al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. En ella muestra su preocupación por los incendios que también han calcinado decenas de miles de hectáreas en territorio luso.

Por su parte, los reyes de España se desplazaron el miércoles 27 de agosto al Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, en Zamora. Además, también visitaron el Parque de las Médulas, en León.

Al día siguiente, doña Letizia y el hijo del rey Juan Carlos I visitaron Galicia, donde el fuego ha devastado más de 88.000 hectáreas en solo dos semanas. Una gira que continúa el viernes en Extremadura, donde también quisieron mostrar su respaldo a los afectados.