Roger Escapa rompe su silencio: La confusión de Leo Messi con un pueblo catalán

Las anécdotas que rodean a Leo Messi siempre despiertan interés, y más aún cuando muestran un lado sorprendentemente humano del astro argentino. En esta ocasión, la historia la protagonizan Roger Escapa y Diana Gómez, que tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona durante un viaje inolvidable. El encuentro dejó momentos de emoción, confesiones inesperadas y un divertido lapsus que ha dado que hablar en Catalunya.

El presentador de El suplement y la actriz de Valeria viajaron a Miami con su hijo Gael. El destino parecía escrito: allí juega Messi con el Inter, y allí coincidieron con él en un ambiente relajado y cercano. Para Diana, culé confesa, fue un sueño cumplido. La actriz había confesado en varias ocasiones su devoción por el FC Barcelona, incluso escuchando partidos en diferido, una costumbre que refleja la intensidad con la que vive el fútbol. La experiencia de conocer a su ídolo superó cualquier expectativa.

Messi, el aroma y una confesión televisiva

Roger Escapa no dudó en compartir detalles curiosos del encuentro. Entre ellos, uno que rápidamente se viralizó: “Messi olía muy bien”. Una frase sencilla que, sin embargo, desató todo tipo de comentarios en redes sociales. El futbolista, además, confesó haber visto La casa de papel, algo que emocionó a Diana, quien interpretó a la mujer de Berlín en la serie. Aquella revelación fue el broche perfecto para un encuentro que, según relataron, quedará marcado en la memoria familiar.

La confusión que hizo sonreír a todos

El momento más comentado llegó cuando Messi preguntó de dónde eran. Escapa respondió orgulloso: “De Sabadell”. La reacción del astro argentino fue inmediata: “Ah, como Busi”. El problema es que Sergio Busquets no es de Sabadell, sino de Badia del Vallès, a tan solo cinco kilómetros de distancia. El despiste fue celebrado con humor, y el propio Escapa reconoció que no estaba dispuesto a corregir al mejor jugador del mundo. Una confusión geográfica que convirtió la anécdota en viral.

El relato de Escapa fue compartido en antena en el programa Que no surti d’aquí, donde no faltaron risas y comentarios divertidos de sus compañeros. Poco después, las redes sociales se hicieron eco del detalle sobre el aroma de Messi y del lapsus con Sabadell y Badia. Los oyentes del programa dejaron mensajes de complicidad, celebrando la naturalidad de la confesión y la cercanía de un mito que parecía inalcanzable.

Diana Gómez, la fan que cumplió su mayor ilusión

Más allá de la confusión, lo cierto es que Diana Gómez vivió un momento único. La actriz recordó con lágrimas la marcha de Messi del Barça en 2021, un episodio que definió como uno de los días más tristes de su vida. Poder agradecerle personalmente los años de felicidad que le regaló en el campo supuso un cierre emocional difícil de igualar. La foto familiar con el jugador ya preside el comedor de su casa, un recuerdo que simboliza la devoción de toda una familia culé.