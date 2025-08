Pippa, hermana de Kate Middleton, sus vacaciones más envidiadas

Este verano, mientras la familia real británica disfruta de un retiro estival en la isla griega de Cefalonia, Pippa Middleton ha desplegado otro tipo de estrategia vacacional. Lejos del bullicio institucional, ha optado por privacidad total y lujo extremo en San Bartolomé (Saint Barth). Aunque no sea novedad verla escaparse a este remanso familiar, su plan rompe moldes por su exclusividad y por la compañía elegida.

¿Qué ha pasado?

Pippa se ha alojado en Eden Rock, el famoso resort caribeño propiedad de los padres de su marido desde 1995, y célebre por atraer a celebridades internacionales. Esta vez no viajó sola. La acompañó su cuñada Vogue Williams, modelo y presentadora del pódcast My Therapist Ghosted Me, casada con Spencer Matthews, hermano de James. También estuvieron presentes los tres hijos de esta pareja.

La villa de lujo que habitan podría costar hasta 200 000 € a la semana, con vistas al mar, seis dormitorios, piscina climatizada, jacuzzi, zona de barbacoa y acceso privado a la playa. Es un nivel de confort reservado a pocos, motivo por el cual figuras como Jennifer López o Jennifer Aniston han sido vistas allí.

Durante su estancia, Pippa disfrutó de los placeres del resort: desde nadar y tomar el sol hasta jugar con sus hijos en la orilla, todo observando comodidad y estilo. Su figura atlética, evidente en bikinis de la marca ViX, ha sido comentada por la prensa como ejemplo de su dedicación al deporte a pesar de los niños pequeños.

Declaraciones del entorno

No hay una declaración formal por parte de Pippa. No obstante, varios medios británicos han reproducido extractos de fuentes cercanas que celebran la elección del resort como una oportunidad de “reunión familiar sin fotógrafos ni curiosos”. Desde Hello!, se subraya que este enclave ofrece una “intimidad absoluta” y privacidad garantizada, ideal para la socialité y su familia.

Por el contrario, su hermano, James Middleton, decidió llevar su verano por un camino muy diferente. Compartió en Instagram imágenes de una ruta de senderismo en Francia. Aparecía acompañado de sus perros, cruzando etapas del Tour por los Alpes, con comentarios relajados sobre su familia peluda y su pasión por la montaña vanitatis.elconfidencial.com. Dos mundos vacacionales opuestos en un verano atípico.

Antecedentes y contexto familiar

Pippa tiene una larga relación con este destino. Eden Rock ha sido su refugio familiar desde antes de convertirse en madre. En 2019 visitó la villa con su primer hijo poco después de nacer, y desde entonces ha sido habitual en sus escapadas. Durante esa visita, Vogue Williams también participó, creando una tradición estival compartida.

El resort, adquirido por los Matthews en 1995, es considerado uno de los destinos más exclusivos del Caribe. Destacan la suite con el nombre de “Pippa Suite”, valorada en unos 2 800 libras por noche. Está especialmente diseñada con detalles de alta gama como piscina subterránea, vistas panorámicas y decoración estilo yate.