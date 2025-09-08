El peluquero de Lady Di rompe el silencio sobre Kate Middleton: 'Estoy en shock'

Kate Middleton, princesa de Gales, es una de las figuras públicas más observadas del mundo. Desde su entrada en la familia real británica, cada uno de sus pasos genera titulares. Más aún desde que, a principios de año, reveló que estaba en tratamiento contra el cáncer.

En junio, ella misma anunció que había terminado la quimioterapia, una noticia que trajo alivio y esperanza. Hace unos días, reapareció en público durante un acto en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres.

Sin embargo, no fue su discurso ni su presencia lo que más llamó la atención, sino su cabello. En redes sociales se multiplicaron los comentarios sobre si llevaba peluca o si es su melena era real. Incluso se apuntó a un posible cambio de color: un rubio más claro, tipo miel.

| Europa Press

Kate Middleton ha sido muy criticada

Lo cierto es que no hay pruebas de que la princesa utilice peluca. De hecho, se ha sabido que donó parte de su cabello a la organización Little Princess Trust, que fabrica pelucas para niños con cáncer.

Además, es habitual que en los actos oficiales utilice redecillas para mantener sus peinados fijos. Un hecho que explicaría la rigidez de su peinado en algunas apariciones. Pese a esto, los rumores y especulaciones no han parado.

| Europa Press

El peluquero de Lady Di ha roto el silencio sobre Kate Middleton

Muchos de los comentarios en redes han sido especialmente duros. Ante esta situación, el reconocido estilista Sam McKnight, famoso por ser el peluquero de la princesa Diana, no ha querido quedarse callado.

Desde su Instagram, McKnight ha defendido a la princesa con un mensaje claro: "El pelo de una mujer es algo muy personal de ella. Es su armadura, su defensa, confianza y mucho más".

"No puedo creer la maldad y falta de empatía en esos comentarios (la mayoría de mujeres) atacando a una otra mujer vulnerable, que no ha tenido más opción que dar la cara públicamente, por el hecho de haberse casado con quien está casada y aceptar el rol que esto conlleva".

Y añade: "Estoy convencido de que a Kate le encantaría estar fuera del espacio público. Ella, de manera brillante, discreta y altruista, ha representado a nuestro país, el poder delicado que todavía tenemos como nación".

"El cáncer puede afectar a los individuos de manera diferente, pero, a todos, nos cambia la vida", ha concluido Sam McKnight. Sea como sea, el cambio de look de Kate Middleton no debería ser motivo de debate.

Como ha recordado Sam McKnight, el cabello es algo personal y nadie debería juzgar a una mujer que ha pasado por una situación tan difícil como el cáncer. Las críticas solo reflejan una falta de empatía y la crueldad de las redes sociales.