'Daily Mail' destapa el notición de Pippa Middleton, la hermana de Kate Middleton

El diario Daily Mail ha dado a conocer una noticia que pone el foco en Pippa Middleton, hermana de la princesa de Gales, Kate Middleton. Lejos del estricto protocolo de la familia real, Pippa ha decidido seguir su propio camino profesional. La revelación de esta novedad ha generado gran expectación, pues muestra una faceta poco conocida de la hermana de la duquesa.

Según el medio británico, la cuñada del príncipe Guillermo ha conseguido sacar adelante un ambicioso proyecto empresarial. Se trata de una propuesta que llevaba meses preparando y que, pese a algunos obstáculos, finalmente ha recibido el visto bueno necesario. La noticia ha sido celebrada por muchos, aunque también ha generado debate en la comunidad local.

El plan de Pippa consiste en abrir una escuela infantil en la granja que posee junto a su marido en Bucklebury, en el condado de Berkshire. La idea surgió como respuesta a una necesidad real de la zona, donde faltan espacios educativos para los más pequeños. Además, está muy alineada con una de las principales causas que defiende su hermana Kate desde la Royal Foundation, la atención a la infancia temprana.

Pippa Middleton sigue los pasos de Kate Middleton en su nuevo proyecto

Esta escuela ofrecerá atención a niños de entre 9 meses y 5 años, y se ubicará dentro de la finca de 72 hectáreas que Pippa y James Matthews compraron en 2020. En ese terreno ya funciona un parque de animales reformado, con nuevas especies, zonas de juegos, un café familiar y alojamiento tipo glamping. También gestionan The Lodge, una cabaña que se alquila para eventos y actividades de bienestar durante el verano.

No obstante, el camino hasta lograr la aprobación no ha sido sencillo. Varios vecinos expresaron su preocupación por el posible aumento de tráfico en la zona y presentaron objeciones formales al proyecto. A pesar de ello, las autoridades locales han respaldado la propuesta, valorando los beneficios educativos y sociales que aportará al área.

Dos caminos, una misma preocupación: Pippa Middleton y Kate Middleton coinciden en su apuesta por la infancia

Este nuevo paso de Pippa Middleton no es casualidad, ya que proviene de una familia con fuerte espíritu emprendedor. Licenciada en Literatura Inglesa, ha trabajado en la empresa familiar Party Pieces, ha sido columnista del Daily Telegraph y ha escrito dos libros. En 2021, incluso fundó su propia empresa de bienestar infantil, centrada en terapias holísticas, bajo el nombre de Pippa’s Playground.

Con este nuevo centro infantil, Pippa no solo amplía su trayectoria profesional, sino que refuerza su compromiso con el desarrollo infantil, algo que también preocupa profundamente a su hermana Kate. La conexión entre ambas queda así reflejada en sus iniciativas, aunque cada una las impulse desde ámbitos distintos. Sin pertenecer oficialmente a la familia real, Pippa ha demostrado que también puede dejar huella con proyectos que marcan la diferencia.