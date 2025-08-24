Alejandra Gere, mujer de Richard Gere, sorprende al dar la última hora de su familia

A finales del otoño de 2024, Richard Gere y su esposa, la empresaria española Alejandra Gere, decidieron dar un giro importante a su vida familiar. El matrimonio dejó atrás la serenidad de los bosques de Connecticut para instalarse en La Moraleja, una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Desde su llegada a Madrid, la pareja ha sabido integrarse en la vida social de la capital: han asistido a diferentes eventos, desfilado por photocalls y alfombras rojas.

Sin embargo, antes de retomar la rutina y afrontar una nueva temporada en su residencia, los Gere han decidido disfrutar de unos días alejados de la atención mediática. Alejandra sorprendió a sus seguidores al compartir que se encontraba en lo que definió como un auténtico “paraíso”, aunque sin desvelar el destino exacto. Pese a su discreción, varios medios internacionales han apuntado que la familia podría haber regresado a Estados Unidos para pasar unas vacaciones estivales en Connecticut.

Durante estos días de desconexión, Alejandra ha compartido con sus seguidores varias instantáneas que dejan entrever cómo está siendo este descanso en familia. Una de las imágenes más comentadas la muestra disfrutando de un partido de tenis junto a uno de sus hijos, Alexander, de cinco años. Madre e hijo, vestidos de blanco y con raquetas en mano, aprovecharon no solo para practicar deporte, sino también para relajarse después en la playa, disfrutando del mar y del sol.

Alejandra Gere y Richard Gere están disfrutando de unas vacaciones en familia

Otro de los planes de la empresaria ha sido dedicar tiempo al yoga y la meditación al aire libre, en plena naturaleza. En una de sus publicaciones, su hijo James, de cuatro años, se unió a la práctica, regalando una tierna escena familiar. Además, Alejandra compartió con sus seguidores una reflexión muy personal sobre la transformación interior y la importancia de soltar aquello que nos pesa para dejar que la autenticidad brille sola.

El matrimonio también se ha dejado ver en compañía de amigos, disfrutando de jornadas de relax junto al mar. “Estamos ready”, escribió Alejandra en redes, acompañando el mensaje con una foto de hamacas alineadas sobre la arena.

Alejandra Gere presume de la familia que ha formado junto a Richard Gere

Además, no dudó en presumir de su excelente forma física posando en bikini, con el pelo húmedo tras un baño en el mar. “Mejor juntas. No molestar”, añadió.

Con estas pinceladas de su vida familiar, Alejandra Gere, siempre tan reservada, sorprende al compartir detalles de su verano. Dejando ver el momento de plenitud que atraviesa junto a Richard Gere y sus hijos.