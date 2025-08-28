Confirmado el rumor de Miguel Urdangarin, hijo de la infanta Cristina: está muy feliz

Pese a ser considerado uno de los miembros más discretos de su familia, Miguel Urdangarin acaba de convertirse en el centro de todas las miradas. Y es que, acaba de confirmarse un feliz rumor relacionado con la vida más privada del hijo de la infanta Cristina.

Fue a principios del mes de enero cuando, tras meses de especulaciones, Miguel asistió a la fiesta por el 87º cumpleaños de Juan Carlos I junto a su novia Olympia Beracasa. Estampa con la que confirmaron su relación sentimental.

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que hemos podido ver públicamente a Olympia y a Miguel. Sin ir más lejos, a mediados de junio, un equipo de Europa Press volvió a captar a la pareja saliendo del palacio de la Zarzuela.

Sin embargo, y a pesar de que han demostrado con creces que su relación no es un idilio pasajero, muchos no apostaban por su amor. Un escenario muy diferente al que han experimentado su hermana Irene Urdangarin y Juan Urquijo.

Pero ahora, y mientras que ella ha roto con el hermano de Teresa Urquijo, se ha confirmado que Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa están viviendo el mejor momento de su relación.

El último rumor relacionado con Miguel Urdangarin, hijo de la infanta Cristina, era cierto: sigue muy enamorado de Olympia

Durante todos estos meses, Miguel Urdangarin y su actual pareja han sido objeto de especulaciones, ya que muchos pensaban que su historia no iba a tener mayor recorrido.

Tanto es así que algunos, incluso, les han catalogado de ser una 'pareja de segunda', en comparación con el protagonismo mediático que recibieron Irene Urdangarin y Juan Urquijo.

Sin embargo, hace unos días, la revista ¡Hola! confirmó por sorpresa la separación de la hija pequeña de la infanta Cristina y su novio. En cambio, su hermano Miguel Urdangarin ha demostrado que su relación con Olympia Beracasa es estable, sincera y más madura de lo que se pensaba.

La discreción con la que ambos han llevado su noviazgo ha contribuido positivamente a fortalecer sus lazos. Y es que, a diferencia de otros miembros de su familia, Miguel prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos.

Un estilo de vida tranquilo y discreto que, sin duda, ha hecho que su historia de amor con Olympia avance con paso firme y sin la presión pública.

Aunque no sabemos qué les deparará el futuro, lo cierto es que el tiempo ha terminado dándole la razón a Miguel Urdangarin. De hecho, su romance rompe los prejuicios que existían sobre él y lo muestra como un joven con las ideas muy claras.