Fabiola Martínez (52 años) toma una decisión que Bertín Osborne nunca hubiera esperado

Fabiola Martínez ha sorprendido con una actitud que nadie, y menos aún Bertín Osborne, habría imaginado. La modelo ha marcado una clara línea sobre cómo quiere gestionar su papel en medio de los titulares que siguen rodeando a su expareja. Su decisión ha resultado inesperada porque rompe con el patrón habitual de quienes han estado en la vida del presentador.

La venezolana, de 52 años, ha sido preguntada por la exclusiva en la que Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentaron a su hijo Arian David en la portada de ¡Hola!. El cantante, de 70 años, posó con el pequeño, aunque no lo hizo acompañado de la madre para evitar una imagen equívoca de familia unida. En este escenario, muchos esperaban una reacción de Fabiola, pero ella ha decidido mantener la calma y no entrar en polémicas.

| Europa Press

Ha sido en ese momento cuando la modelo ha tomado una determinación tajante y no ha querido hablar del escándalo. “En esto no tengo nada que decir, respetadlo, por favor”, ha respondido ante la insistencia de los reporteros. Incluso cuando le preguntaron si Bertín debería donar lo de la exclusiva a la Asociación Kike Osborne, creada por ambos para apoyar a familias con niños con discapacidades, ha evitado pronunciarse.

Fabiola Martínez marca distancia con la vida personal de Bertín Osborne

La prensa también ha querido saber si propiciará el encuentro entre sus dos hijos, Kike y Carlos, con el nuevo hermano nacido de la relación de Bertín con Gabriela Guillén. Sin embargo, Fabiola se ha mostrado igual de firme en su postura y ha zanjado el asunto con un escueto: “No voy a decir nada”. Con estas palabras, ha dejado claro que no va a alimentar el debate mediático en torno a la nueva vida familiar de su exmarido.

| Europa Press

Desde su separación en 2021, la madre de los dos hijos mayores del presentador ha mantenido un mismo rumbo de no involucrarse en los altibajos personales y sentimentales de Bertín Osborne. Fue entonces cuando él confirmó que iba a ser padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, aunque inicialmente aseguró que no quería asumir esa responsabilidad a su edad. Pese a aquellas declaraciones tan polémicas, Fabiola eligió el silencio y esa misma senda ha continuado.

Una postura inesperada que Bertín Osborne no había previsto

La decisión resulta especialmente llamativa porque contrasta con la actitud de otras mujeres del pasado de Osborne. Figuras como Chabeli Navarro o la propia Gabriela Guillén no han dudado en aprovechar la exposición mediática para generar titulares y avivar el debate público. Frente a ese comportamiento, Fabiola se ha desmarcado con un perfil bajo que nadie esperaba.

Asimismo, la exmujer del cantante ha demostrado que no tiene intención de entrar en guerras ni de beneficiarse del ruido que envuelve a Bertín Osborne. Su prioridad son sus hijos y los proyectos en los que está implicada, lejos de exclusivas o enfrentamientos públicos. Una estrategia que, precisamente por lo inesperada, se ha convertido en la decisión que Bertín nunca hubiera imaginado.