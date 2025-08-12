Richard Gere (75 años) y Alejandra Silva abandonan su mansión de Madrid: la razón

Richard Gere y Alejandra Silva han decidido dejar atrás su residencia en Madrid, al menos durante unas semanas, para instalarse temporalmente en otro lugar. La pareja ha optado por un cambio de aires que les ha llevado lejos de la capital española. El motivo de esta mudanza temporal está vinculado a una circunstancia muy concreta que ha marcado el verano en España.

En medio de la intensa ola de calor que ha afectado a gran parte del país, Richard y Alejandra han querido poner tierra de por medio. Para ello, han viajado hasta Estados Unidos junto a sus dos hijos, donde han encontrado un clima más agradable y un entorno familiar. Su destino ha sido Connecticut, un lugar que conocen bien y que durante años fue su hogar principal.

En esta región del noreste estadounidense, los Gere-Silva han disfrutado de días tranquilos y actividades al aire libre. Connecticut no solo les ofrece temperaturas más suaves, sino también la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos y revivir rutinas que mantenían antes de mudarse a España. La familia residió allí hasta el otoño de 2024, momento en el que decidieron establecerse por un tiempo en Madrid.

La familia Gere cambia Madrid por su refugio en Connecticut

El viaje no ha sido únicamente una escapada para esquivar el calor, sino también una forma de retomar la conexión con su antigua vida. Durante su estancia, han pasado jornadas enteras en la costa de Stamford, a unos 55 kilómetros de Manhattan, disfrutando del mar y de los amigos. Los pequeños de la casa se han divertido en actividades acuáticas y largos baños en el mar.

Alejandra Silva, por su parte, no ha abandonado sus hábitos saludables. Ha continuado practicando yoga y meditación, asistiendo incluso a una clase con la reconocida instructora Natalie Uhling, creadora de NUFit. En esta sesión estuvo acompañada por su amiga Paola Delauney, especialista en marketing en Porsche Ibérica.

Richard Gere y Alejandra Silva, fieles a su rincón en Estados Unidos

La conexión de la familia con Connecticut es profunda, ya que allí vivieron en una impresionante mansión situada en la localidad de New Canaan. Esta propiedad, adquirida por Gere en 2022 a los músicos Paul Simon y Edie Brickell, contaba con 2.500 metros cuadrados, seis dormitorios, once baños y una amplia parcela con cabaña independiente. Sin embargo, en noviembre de 2024, el actor decidió venderla por 11 millones de dólares para trasladarse a La Moraleja, en Madrid.

Su actual casa madrileña, una elegante vivienda con jardín y piscina en una de las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad, La Moraleja, ha sido su refugio durante los últimos meses. No obstante, las altas temperaturas del verano y el deseo de pasar las vacaciones en un entorno más fresco han sido razones de peso para volver temporalmente a Estados Unidos. Así, Richard y Alejandra han demostrado que, aunque Madrid les ha acogido con los brazos abiertos, Connecticut sigue siendo un lugar especial en su vida.