Alejandra Silva, mujer de Richard Gere, no aguanta más y desvela su sufrimiento

Alejandra Silva, la esposa de Richard Gere, ha dejado sin palabras a sus seguidores al compartir en redes sociales su lado más humano y vulnerable. La empresaria y activista no ha podido seguir guardando silencio. Y, tras una semana especialmente dolorosa, ha decidido utilizar su perfil de Instagram para desvelar el sufrimiento que lleva dentro.

Junto a una imagen de sí misma, con gesto serio y mirada profunda, ella ha abierto su corazón. Lo ha hecho con un texto desgarrador en el que confiesa cómo la han afectado las últimas imágenes, al parecer, sobre la situación en Gaza. Un testimonio que ha emocionado a miles de personas y que ha servido como altavoz para su lucha social.

| Instagram, @alejandragere

Alejandra Silva, devastada por el horror, rompe su silencio en redes

Alejandra Silva, al igual que Richard Gere, es una activista que lucha por los derechos de los demás y porque todos tengan las mejores condiciones de vida. Por esta razón, parece que la ha destrozado especialmente ver estos días el horror que se está viviendo en Gaza, por los bombardeos de Israel. Un horror que pasa por la desnutrición, la muerte, la desolación, el dolor físico, la pérdida de los hogares…

Esta situación ha hecho que la empresaria haya dicho basta y haya admitido en sus redes sociales su sufrimiento al respecto. Lo ha hecho en Instagram, donde ha compartido un par de fotos de sí misma con rostro muy serio. Y junto a las mismas ha añadido un texto muy profundo y desgarrador.

Y dice así: “¿Cuánta impotencia cabe en una pantalla de seis pulgadas? ¿Y cuánto se mueve el mundo, ese que insisten en que no podemos cambiar, cuando lo empujamos aunque sea un milímetro?”.

Unas preguntas retóricas esas que reflejan a la perfección el sentimiento de frustración que le embarga. Alejandra Silva no quiere resignarse a la idea de que no hay nada que hacer. Rechaza la indiferencia y anima a no pasar de largo ante el dolor ajeno.

Por eso, ha escrito: “La semana que dejamos atrás dolió, pero no quiero normalizar la idea de que no hay nada por hacer. No quiero mirar sin sentir, no quiero pasar de largo. Deslizo el dedo y ahí están: la guerra, la vulnerabilidad, el miedo”.

“Lo vemos todo, lo sentimos todo y aun así nuestras manos parecen pequeñas. Mirar, compartir, apagar la pantalla, volver a mirar. Esa secuencia me persigue estos días y quería soltarla aquí ¿También lo sientes? Te leo”.

El mensaje de Alejandra Silva, mujer de Richard Gere, tras recibir el apoyo unánime de sus fans

El testimonio de Alejandra Silva ha tenido un enorme eco en redes. La publicación ha sido recibida con un aluvión de comentarios de apoyo y admiración por su valentía. Cientos de seguidores no han dudado en responder a su llamamiento, compartiendo su sentir ante el drama humanitario de Gaza.

Mensajes como “Sigamos creyendo en un mundo mejor”, “Tienes razón” y “Mi dolor está con esos humanos abandonados” se han multiplicado en su publicación. La esposa del actor de Hollywood, visiblemente emocionada por la respuesta, ha querido agradecer cada una de las muestras de cariño.

| Instagram, @alejandragere

Lo ha hecho diciendo: “A cada uno de los más de 200 que me habéis escrito: gracias de corazón. Saber que sentís lo mismo me recuerda que no estoy sola. Convirtamos esta impotencia en acción”.

“No dejemos que el dolor se vuelva rutina. Sigamos mirando, compartiendo y, sobre todo, actuando. Juntos somos voz y fuerza”.

Alejandra Silva y Richard Gere han formado siempre un tándem inseparable en el activismo social. La pareja ha trabajado en múltiples iniciativas solidarias, desde la defensa de los refugiados hasta la protección del medio ambiente. Ambos comparten una visión humanista del mundo, donde la solidaridad y la justicia social son pilares fundamentales.

Precisamente por esta razón, las palabras de ella han calado tan hondo. No son un gesto aislado ni una pose de cara a la galería. Son la expresión de un compromiso auténtico, de una mujer que siente como propio el dolor de los demás.