El Palacio de la Zarzuela hace oficial la feliz noticia sobre la reina Sofía

Con la llegada del mes de septiembre, muchas personas han tenido que despedirse de sus vacaciones. La rutina ha vuelto, también para los reyes Felipe y Letizia, al igual que para doña Sofía. Sus Majestades han retomado su agenda oficial y han cerrado su verano con dos viajes importantes.

El primero, su tradicional escapada a Mallorca y el segundo, una visita privada y discreta a Grecia. Ahora, con el inicio del nuevo curso institucional, la actividad ha vuelto a la Casa Real. El Palacio de la Zarzuela ha publicado la agenda oficial de los próximos días.

En ella, se ha incluido una noticia muy esperada. Una feliz noticia que ha emocionado a muchos ciudadanos: la reina Sofía ha regresado a la vida pública.

El Palacio de la Zarzuela ha confirmado la gran noticia sobre doña Sofía

La reina Sofía ha estado más ausente este verano debido a que su prioridad ha sido su hermana, Irene de Grecia, cuyo estado de salud ha sido delicado. Por eso, la reina emérita no ha podido acompañar a la familia en algunos momentos vacacionales. Sin embargo, no ha dejado de lado sus compromisos.

A pesar de las circunstancias personales, doña Sofía ha demostrado una vez más su gran compromiso con la Corona y ha confirmado su participación en un acto oficial muy significativo. El próximo jueves, 11 de septiembre, a las 19:00 horas, estará en Ferrol, A Coruña. Allí, amadrinará la botadura de la fragata F-111 ‘Bonifaz’.

Ese mismo día, por la mañana, la reina Letizia tendrá también un compromiso importante. A las 10:30 horas, asistirá al III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. El acto tendrá lugar en el CaixaForum de Madrid.

Con estos actos, la Casa Real ha querido marcar el regreso institucional del curso, pero también ha querido destacar la implicación continua de doña Sofía. Su presencia en Ferrol no ha pasado desapercibida y ha sido vista como un gesto de responsabilidad y servicio.

Doña Sofía vuelve a sus obligaciones tras sus vacaciones

Aunque no ha estado en todas las vacaciones, ha viajado cuando ha sido necesario. Incluso a lugares a los que ni su hijo ni la reina Letizia han podido acudir.

Doña Sofía ha demostrado que está dispuesta a darlo todo por la institución y ha vuelto a los actos públicos con fuerza y determinación. La Zarzuela lo ha hecho oficial y sus seguidores lo han celebrado. España ha aplaudido su regreso.