Miguel Torres, novio de Paula Echevarría, desvela el secreto familiar: 'Nuestro hijo…'

Miguel Torres siempre ha mantenido un perfil discreto y se ha mantenido en un segundo plano al lado de Paula Echevarría, pero ahora ha dado un paso importante. Ha decidido mostrar una nueva faceta de sí mismo y lo ha hecho como concursante en la nueva edición de MasterChef Celebrity. Aunque lo que más ha sorprendido ha sido lo que ha revelado sobre su vida familiar: "Nuestro hijo me ha sorprendido".

El exfutbolista ya ha probado suerte en otros formatos y ha participado en Mask Singer y en Bailando con las estrellas. Sin embargo, MasterChef le ha permitido abrirse aún más al público.

| RTVE

En el primer programa, ha aclarado una cuestión que muchos aún comentaban y ha negado que su relación con Paula Echevarría comenzara cuando ella aún estaba casada con David Bustamante. “Yo no me dedico a destrozar relaciones”, ha asegurado con firmeza.

Miguel Torres desvela cómo es realmente Paula Echevarría

Además, ha confesado su motivación para concursar y ha reconocido que su objetivo es superar el resultado que obtuvo David en 2021. “Me gustaría quedar mejor que David, por supuesto. Ese es el reto mío del programa”, ha declarado.

Este jueves, Miguel ha estado en el FestVal de Vitoria y allí ha presentado el programa junto a sus compañeros. Se le ha visto relajado y más cómodo que nunca ante las cámaras. También ha hablado sobre su preparación en casa y ha contado si ha cocinado ya para Paula.

“No he tenido la posibilidad de hacerle algún plato novedoso”, ha explicado. “Paula es muy exigente y yo quiero tener el plato perfeccionado, quiero darle lo mejor a Paula. Ahora tengo mucha más presión”, ha reconocido.

| Europapress

Pero Paula no es la única que le exige debido a que Miguel ha revelado un detalle que ha sorprendido a todos. Su hijo también ha estado muy pendiente de su evolución en la cocina. “Nuestro hijo me ha sorprendido que me venga a casa y me diga ‘esto es saludable, esto no’”, ha compartido.

Miguel Torres habla sobre su familia con Paula Echevarría

Con esta confesión, ha desvelado el verdadero secreto familiar: Miguel Torres ha mostrado que se preocupa profundamente por la alimentación de su hijo. “Yo me preocupo mucho por lo que come nuestro hijo”, ha afirmado. “Creo que lo que comemos influye en lo que nos pasa en el futuro”, ha añadido.

Para él, esta experiencia ha sido más que televisión. “He intentado vivir esto como una experiencia gastronómica”, ha concluido.