Casa Real confiesa el plan de la reina Sofía y responde a la gran pregunta del mes

La Casa Real ha revelado recientemente el plan de la reina emérita Sofía y, al mismo tiempo, ha respondido a la gran pregunta que muchos se hacían desde hace tiempo. Tras un verano lleno de rumores y especulaciones, finalmente se ha aclarado cómo se organizarán sus compromisos próximos. La publicación de la agenda real muestra ahora con claridad qué actividades tendrá la reina en las semanas venideras.

La publicación oficial de la agenda real tras las vacaciones, que abarca del 1 al 7 de septiembre, ha dejado claro que el rey Felipe VI tiene numerosas citas programadas. Por el contrario, la reina Letizia no tiene compromisos oficiales, y la reina Sofía permanece totalmente ausente en la agenda pública. Esto ha generado especulaciones sobre los motivos que explican esta ausencia prolongada de la madre del rey.

La última aparición de Sofía fue en la tradicional recepción en Marivent, evento al que asistió a pesar de la delicada salud de su hermana Irene de Grecia. Se llegó a decir que no acudiría este año a Mallorca por este motivo, pero finalmente sí estuvo presente. Desde entonces, la duda que sigue en el aire es: ¿cuándo reaparecerá públicamente la reina Sofía?

La reina Sofía, ausente en la agenda real, prepara su regreso

Todo apunta a que, aunque la reina no tendrá presencia pública esta semana, seguirá en un segundo plano para cuidar de su hermana. Esta decisión ha sido entendida por su entorno como una muestra de la prioridad que la familia otorga a la salud de Irene. Por lo tanto, se entiende que esta sea la razón principal por la que no participe en ningún acto oficial próximamente.

No obstante, la Casa Real ha avanzado que la reina Sofía tiene previsto reaparecer la semana siguiente, el día 11 de septiembre. Su regreso será en la ceremonia de botadura de la fragata F-111, bautizada como 'Bonifaz'. Esta noticia confirma que, aunque ahora su actividad sea reducida, la reina emérita retoma poco a poco sus compromisos oficiales.

El motivo de la ausencia prolongada de la reina Sofía

Finalmente, la Casa Real ha despejado las dudas sobre el parón en la agenda de Sofía y ha dejado claro que su ausencia responde a un compromiso familiar. Así, la gran pregunta del mes sobre cuando volvería la madre del rey a la vida pública ya tiene respuesta oficial. Queda por ver cómo será su reaparición y la acogida que tendrá.

Por último, todo parece indicar que, tras este periodo de discreción, la reina Sofía seguirá compaginando sus obligaciones institucionales con la atención a su familia. La Casa Real ha enviado así un mensaje de normalidad, apuntando que la actividad pública de la reina emérita continuará cuando las circunstancias lo permitan.