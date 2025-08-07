Último comunicado de Anabel Pantoja sobre su novio, David Rodríguez: 'Muchos...'

Después de una etapa marcada por la incertidumbre y la preocupación, Anabel Pantoja vuelve a ser noticia por un motivo muy distinto. En plenas vacaciones familiares, ha publicado un mensaje que ha despertado el interés de sus seguidores. La frase, breve, pero significativa, ha servido como declaración sobre el momento que atraviesa su relación.

Anabel ha preferido evitar entrevistas y aclaraciones directas, pero sus gestos hablan por sí solos. Esta vez ha elegido las redes sociales para compartir una imagen y unas palabras dedicadas al padre de su hija. Un movimiento que llega en medio de días familiares y lejos de la polémica.

Un inicio de año difícil para la pareja

El 2025 no empezó con buen pie para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Su hija tuvo que ser ingresada en el hospital durante varias semanas, algo que puso a prueba la estabilidad de la pareja. Afortunadamente, la pequeña se recuperó, y ellos afrontaron la situación con unidad y discreción.

Durante esos días complicados, familiares y amigos viajaron hasta Canarias para estar a su lado. El gesto fue muy valorado por Anabel, que agradeció públicamente el apoyo recibido. Esa experiencia reforzó el vínculo entre ambos, demostrando que su entorno sigue siendo clave en los momentos más delicados.

Superado ese bache, Anabel y David decidieron retomar sus rutinas con normalidad. Ella volvió poco a poco a sus redes sociales y a sus compromisos como influencer. Él continuó dividiendo su tiempo entre su trabajo como fisioterapeuta en Córdoba y su vida en Canarias.

Anabel sorprende con unas declaraciones sobre cómo está su relación con David Rodríguez durante un viaje familiar

Aprovechando el cumpleaños de David, Anabel publicó una imagen con un texto que no pasó desapercibido: “Por muchos lugares, por muchas ciudades, por muchos aviones, por muchos viajes”. La frase iba acompañada de una fotografía de ambos en París, una de las escapadas más especiales para la pareja. Ese mensaje fue interpretado como una muestra de cariño y continuidad.

Anabel también rescató un recuerdo muy íntimo: un vídeo en el que David aparecía viendo una ecografía, justo cuando supieron que serían padres. Con estas publicaciones, la influencer quiso reflejar la importancia de su familia en este momento. Sin grandes declaraciones, pero con una clara intención de mostrarse unida a su pareja.

El crucero que están realizando este verano se ha convertido en su refugio de calma. Junto a ellos también viaja su hija, con quien están disfrutando de cada ciudad que visitan. Anabel asegura que la pequeña se está portando “de maravilla” y que están aprovechando cada momento juntos.

Entre recuperación, viajes y planes de futuro

Anabel Pantoja se encuentra también en proceso de recuperación de una reciente lesión. Hace unos días, durante una escapada con amigas, sufrió una caída que le provocó una lesión en el codo, motivo por el cual luce el brazo en cabestrillo. Aun así, no ha dejado de compartir su día a día con normalidad.

Después del verano, la rutina volverá a instalarse en sus vidas. David retomará sus compromisos profesionales en la península mientras mantiene su base familiar en las islas. Anabel, por su parte, se prepara para un nuevo curso con posibles novedades laborales.

En los últimos días, ha sonado con fuerza su nombre como concursante de un nuevo formato de televisión. Se trataría de Bailando con las estrellas, un programa que marcaría su regreso a la pequeña pantalla en un contexto diferente al de los realities. Por ahora, ni la cadena ni Anabel lo han confirmado, pero todo apunta a que su vuelta está cada vez más cerca.

Tras unos meses complicados, Anabel Pantoja parece haber recuperado la calma junto a David Rodríguez. Las imágenes y palabras compartidas durante su viaje muestran una relación sólida y en crecimiento. Con ilusión renovada, la pareja afronta el futuro con serenidad y sin perder de vista lo verdaderamente importante.